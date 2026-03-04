uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-03-2026 15:00

Bairro degradado em Azambuja vai ser requalificado

foto ilustrativa
Bairro do Espírito Santo, construído nos anos 70 em Azambuja, não conhece há vários anos intervenções encontrando-se degradado e ao abandono. Município dá luz verde à elaboração de projecto de requalificação.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade dar início à elaboração de um projecto de requalificação urbanística integrada do Bairro do Espírito Santo, em Azambuja, abrangendo a Rua de São Sebastião, a Praça do Espírito Santo, o Largo do Espírito Santo e a Rua do Provedor das Lezírias. A proposta foi apresentada em reunião pública pelo PSD e mereceu os votos favoráveis do PS, CDU e Chega.

No bairro construído nos anos 70, refere a proposta, habitam maioritariamente pessoas idosas e imigrantes, e devido a uma ausência de intervenções os “pavimentos encontram-se degradados, a iluminação é insuficiente, os espaços verdes estão abandonados, o estacionamento está desorganizado, faltam condições básicas de acessibilidade e segurança, como corrimãos nas escadas, e os sistemas de recolha de resíduos carecem de melhorias”.

A vereadora do PSD, Margarida Lopes, sublinhou que esta proposta surge de um compromisso do partido que representa assumido na última campanha autárquica, o de apostar na “reabilitação dos bairros mais envelhecidos e garantir melhores condições de vida às populações”.

Com a aprovação da proposta, os serviços municipais competentes devem agora apresentar, no prazo de 180 dias, um estudo técnico e sugerir um plano de intervenção. Considera-se a possibilidade de recurso a fundos comunitários e, pede a proposta, que o projecto seja inscrito no orçamento municipal para 2027.

