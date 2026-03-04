Sociedade | 04-03-2026 10:32
Conferência em Santarém sobre a condição feminina
foto ilustrativa
A sessão está marcada para quinta-feira, 5 de Março, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como oradora Carla Sofia Fernandes Silva.
“Abordagem da condição feminina no meio rural do século XIX” é o tema da próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está marcada para quinta-feira, 5 de Março, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como oradora Carla Sofia Fernandes Silva.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região