Conferência em Santarém sobre a condição feminina

A sessão está marcada para quinta-feira, 5 de Março, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como oradora Carla Sofia Fernandes Silva.

“Abordagem da condição feminina no meio rural do século XIX” é o tema da próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está marcada para quinta-feira, 5 de Março, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como oradora Carla Sofia Fernandes Silva.