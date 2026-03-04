uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-03-2026 10:32

Conferência em Santarém sobre a condição feminina

A sessão está marcada para quinta-feira, 5 de Março, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como oradora Carla Sofia Fernandes Silva.

“Abordagem da condição feminina no meio rural do século XIX” é o tema da próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está marcada para quinta-feira, 5 de Março, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como oradora Carla Sofia Fernandes Silva.

