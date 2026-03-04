Desmantelada rede de tráfico de droga em Vila Franca de Xira, Alenquer e Cartaxo com mais de 4 mil doses apreendidas

Uma operação do Guarda Nacional Republicana (GNR) levou à detenção de seis pessoas e à apreensão de mais de quatro mil doses de haxixe nos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer e Cartaxo.

O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira, desencadeou a 3 de Março uma operação policial que culminou no desmantelamento de uma rede organizada dedicada ao tráfico de estupefacientes.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, os militares da Guarda cumpriram três mandados de detenção fora de flagrante delito, tendo ainda detido dois homens e uma mulher em flagrante delito. Ao todo, segundo a GNR, foram detidos quatro homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 30 e os 71 anos.

Durante as diligências foram executados cinco mandados de busca domiciliária e seis mandados de busca em veículos e garagens. A operação resultou na apreensão de 4.440 doses de haxixe, 3.175 euros em numerário, 106 cartuchos e 189 munições.

Foram ainda apreendidos 88 selos identificadores da marca do produto estupefaciente, 18 walkie-talkies, oito telemóveis, quatro lâminas de corte, três veículos, um motociclo, três balanças de precisão, vários recipientes destinados ao armazenamento de droga, bem como diverso armamento, incluindo uma arma de fogo, três espingardas de ar comprimido e três facas, uma das quais de abertura automática.

Segundo a GNR, três dos detidos possuem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e um outro por roubo com recurso a arma de fogo. Os suspeitos permaneceram nas instalações da GNR até serem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Loures a 4 de Março, para aplicação das medidas de coação. A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, do Grupo de Intervenção Cinotécnico, dos Destacamentos de Intervenção dos Comandos Territoriais de Lisboa e Santarém e da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Lisboa. A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, a detenção, transporte, guarda, compra ou aquisição de armas proibidas sem autorização constitui crime, tal como a posse de arma não registada ou não manifestada quando legalmente obrigatória.