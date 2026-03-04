uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-03-2026 21:00

Entroncamento acolheu Feira da Educação, Formação e Empregabilidade

FOTO - CME
Iniciativa reuniu escolas, instituições e empresas para apresentar oportunidades a alunos do 9º ao 12º ano.

A Câmara do Entroncamento promoveu, nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2026, a V Feira da Educação, Formação e Empregabilidade – Educ@Entroncamento, no Pavilhão Municipal do Entroncamento. A iniciativa foi dirigida aos alunos do 9º ao 12º ano, que tiveram acesso a informação sobre ofertas de cursos formativos e oportunidades de emprego, através da presença de diversas instituições de ensino, entidades e empresas locais.
Na organização do evento, o município contou com a colaboração do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento e da Escola Profissional Gustave Eiffel. A sessão de abertura esteve a cargo do presidente da câmara, Nelson Cunha. Ao longo dos dois dias, a Educ@Entroncamento foi apresentado um programa diversificado, com actividades a decorrer no interior e no exterior do recinto. No palco principal realizaram-se várias demonstrações temáticas e workshops dinamizados pela Escola Profissional Gustave Eiffel e pelo Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, proporcionando aos jovens contacto directo com diferentes áreas de formação e saídas profissionais.

