Entroncamento reforçou controlo de animais errantes em 2025

A Câmara do Entroncamento reforçou, em 2025, a sua estratégia de controlo da população de animais errantes, apostando numa intervenção activa centrada no bem-estar animal e na saúde pública. O município adianta que, em articulação com uma associação local de protecção animal, foram alcançados resultados significativos no controlo ético de colónias e animais abandonados.

Ao longo do ano foram esterilizados 210 gatos — 126 fêmeas e 84 machos — bem como 16 cães, entre os quais 10 cadelas e seis cães. Segundo o município, estas acções são fundamentais para prevenir o crescimento descontrolado de populações vulneráveis e reduzir o abandono no concelho. A autarquia sublinha ainda que o sucesso da iniciativa depende da colaboração da comunidade, apelando a que quem tenha conhecimento da existência de colónias ou ajuntamentos de gatos ainda não sinalizados, o comunique ao Gabinete Médico Veterinário ou através do formulário disponível no site oficial do município.