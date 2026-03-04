uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-03-2026 12:00

Entroncamento reforçou controlo de animais errantes em 2025

Imagem ilustrativa
De acordo com o município do Entroncamento, mais de 200 gatos e 16 cães foram esterilizados no âmbito de estratégia conjunta com associação de protecção animal.

A Câmara do Entroncamento reforçou, em 2025, a sua estratégia de controlo da população de animais errantes, apostando numa intervenção activa centrada no bem-estar animal e na saúde pública. O município adianta que, em articulação com uma associação local de protecção animal, foram alcançados resultados significativos no controlo ético de colónias e animais abandonados.
Ao longo do ano foram esterilizados 210 gatos — 126 fêmeas e 84 machos — bem como 16 cães, entre os quais 10 cadelas e seis cães. Segundo o município, estas acções são fundamentais para prevenir o crescimento descontrolado de populações vulneráveis e reduzir o abandono no concelho. A autarquia sublinha ainda que o sucesso da iniciativa depende da colaboração da comunidade, apelando a que quem tenha conhecimento da existência de colónias ou ajuntamentos de gatos ainda não sinalizados, o comunique ao Gabinete Médico Veterinário ou através do formulário disponível no site oficial do município.

    Logo: Mirante TV
    Fotogaleria

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região