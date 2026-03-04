uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 04-03-2026 18:00

Obras de conservação de estradas em Pontével

Obras de conservação de estradas em Pontével
foto CM Cartaxo
Intervenção na Rua da Capela, nos Casais dos Lagartos, integra plano faseado de requalificação da rede viária do concelho.

A Câmara do Cartaxo deu continuidade aos trabalhos de manutenção e requalificação da rede viária municipal, desta vez na freguesia de Pontével, concretamente nos Casais dos Lagartos, na Rua da Capela. A intervenção faz parte de um plano faseado de conservação das estradas do concelho, iniciado no mandato anterior, que abrange todas as freguesias.
Segundo a autarquia, as zonas a intervencionar são definidas com base na importância das vias, no volume de tráfego e no respectivo estado de degradação. O objectivo passa por reforçar a segurança rodoviária e melhorar as condições de circulação para residentes e restantes utilizadores da via pública, garantindo a câmara que estão a ser desenvolvidas diligências para alargar as intervenções a todas as freguesias ao longo do mandato, face ao elevado nível de degradação de muitas vias do concelho.

