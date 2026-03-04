Obras de conservação de estradas em Pontével

A Câmara do Cartaxo deu continuidade aos trabalhos de manutenção e requalificação da rede viária municipal, desta vez na freguesia de Pontével, concretamente nos Casais dos Lagartos, na Rua da Capela. A intervenção faz parte de um plano faseado de conservação das estradas do concelho, iniciado no mandato anterior, que abrange todas as freguesias.

Segundo a autarquia, as zonas a intervencionar são definidas com base na importância das vias, no volume de tráfego e no respectivo estado de degradação. O objectivo passa por reforçar a segurança rodoviária e melhorar as condições de circulação para residentes e restantes utilizadores da via pública, garantindo a câmara que estão a ser desenvolvidas diligências para alargar as intervenções a todas as freguesias ao longo do mandato, face ao elevado nível de degradação de muitas vias do concelho.