04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-03-2026 17:46

Paço dos Negros recebe Lobos do Carvalhal nas meias-finais da Taça Fundação Inatel

futebol
foto ilustrativa
A equipa da ADCR de Paço dos Negros, no concelho de Almeirim, recebe no domingo, 8 de Março, a equipa de Os Lobos de Carvalhal, do concelho de Abrantes, para as meias-finais da Taça Fundação Inatel em futebol. O jogo está marcado para as 15h00.

“Vamos encher o nosso complexo desportivo para ajudar a nossa equipa a chegar à final”, apela o clube do concelho de Almeirim nas redes sociais, dirigindo-se aos seus adeptos.

