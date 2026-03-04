Paço dos Negros recebe Lobos do Carvalhal nas meias-finais da Taça Fundação Inatel

A equipa da ADCR de Paço dos Negros, no concelho de Almeirim, recebe no domingo, 8 de Março, a equipa de Os Lobos de Carvalhal, do concelho de Abrantes, para as meias-finais da Taça Fundação Inatel em futebol.

A equipa da ADCR de Paço dos Negros, no concelho de Almeirim, recebe no domingo, 8 de Março, a equipa de Os Lobos de Carvalhal, do concelho de Abrantes, para as meias-finais da Taça Fundação Inatel em futebol. O jogo está marcado para as 15h00.

“Vamos encher o nosso complexo desportivo para ajudar a nossa equipa a chegar à final”, apela o clube do concelho de Almeirim nas redes sociais, dirigindo-se aos seus adeptos.