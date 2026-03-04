Santarém anda devagar nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo

O ano de 2024 manteve a tendência de crescimento nacional nas uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas no distrito de Santarém estes casamentos continuam a representar uma pequena fatia do total de matrimónios, com desigualdades territoriais evidentes entre concelhos. Segundo dados oficiais recolhidos por concelho, o distrito somou pelo menos 14 casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2024, distribuídos entre vários municípios, sobretudo nas áreas urbanas. No concelho de Santarém celebraram-se 214 casamentos no total, dos quais quatro foram entre pessoas do mesmo sexo, três masculinos e um feminino. Ourém e Golegã registaram três uniões cada, e Mação, Entroncamento, Sardoal e Vila Nova da Barquinha contabilizaram um casamento homossexual. Já municípios como Tomar, Torres Novas, Alcanena e Constância não tiveram registo de casamentos entre pessoas do mesmo sexo nesse mesmo período.

Estes números representam um aumento discreto em relação a 2023 quando, conforme artigo publicado por O MIRANTE, Santarém contabilizou três casamentos entre pessoas do mesmo sexo num total de 225 matrimónios civis. Em vários concelhos da região ribatejana, como Rio Maior, Chamusca e Vila Nova da Barquinha, também se verificou, em 2023, a ausência de casamentos homossexuais ao longo do ano, situação que se verificou em 2024.

A região reflecte um padrão que se repete no conjunto do país: embora Portugal registe um crescimento no número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, estes ainda são uma minoria face às uniões heterossexuais e concentram-se mais nas áreas de maior dinâmica demográfica. Dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o país mostram que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentaram de 1.009 em 2023 para 1.044 em 2024, enquanto os heterossexuais totalizaram 35.589 em 2024, ligeiramente abaixo dos 35.971 no ano anterior. No distrito de Santarém, a presença mais acentuada destes casamentos nos centros urbanos e concelhos maiores contrasta com a persistência de zonas onde, ano após ano, não se regista qualquer união do género, um reflexo das assimetrias territoriais.