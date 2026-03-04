uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-03-2026 18:00

Santarém: Escola de São Bento vai funcionar provisoriamente na antiga EPC
A escola de 1º ciclo de São Bento, em Santarém, vai fechar para obras no próximo ano lectivo, sendo a comunidade educativa transferida, provisoriamente, para instalações do vizinho complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria.

A escola de 1º ciclo de São Bento, em Santarém, vai fechar para obras no próximo ano lectivo, sendo a comunidade educativa transferida, provisoriamente, para instalações do vizinho complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria. A informação foi dada pelo presidente da câmara, João Leite, durante a última sessão da assembleia municipal. A obra conta com financiamento da União Europeia no âmbito do Portugal 2030.
O autarca voltou também a falar das obras previstas para a Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, e para a Escola Básica 2/3 de Alcanede, bem como para a desactivada escola primária de São Salvador, em Santarém, onde o município pretende criar uma creche pública.

