uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-03-2026

Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade

1 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
2 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
3 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
4 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
5 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
6 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
7 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
8 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
9 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
10 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
11 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
12 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
13 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
14 / 14
Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Medalhas de Valor e Altruísmo foram entregues na sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar que assinalou os 866 anos da fundação do Castelo Templário.

O município de Tomar distinguiu os cidadãos que se voluntariaram para ajudar a recuperar o concelho após as recentes intempéries, atribuindo Medalhas de Valor e Altruísmo durante a Sessão Solene da Assembleia Municipal realizada no Dia da Cidade. As comemorações decorreram no domingo, 1 de Março, data em que se assinalaram os 866 anos da fundação do Castelo Templário. O programa oficial começou na Praça da República, seguindo-se a missa na Igreja de São João Baptista. Durante a tarde teve lugar a sessão solene da Assembleia Municipal.
A cerimónia contou com a presença do executivo municipal, vereadores e deputados municipais, bem como comandantes das forças de segurança e de protecção civil do concelho. Marcaram também presença autarcas de municípios do Médio Tejo e representantes de associações e clubes do concelho. Durante a sessão, líderes partidários e presidentes de junta de freguesia destacaram o espírito de solidariedade e entreajuda demonstrado pela população numa fase particularmente difícil para o concelho, após os danos provocados pelas intempéries.
O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, sublinhou a dimensão histórica e cultural da cidade e do concelho, destacando também o papel da população na recuperação após a passagem da tempestade Kristin e de outros fenómenos meteorológicos adversos. O autarca salientou a resposta do município, das forças de segurança e da protecção civil, bem como o empenho dos voluntários que ajudaram a reconstruir várias zonas do concelho.
As Medalhas de Valor e Altruísmo foram entregues aos presidentes das juntas de freguesia do concelho, em representação dos cidadãos que participaram nas acções de limpeza, recuperação e apoio à população. A sessão incluiu ainda uma homenagem aos trabalhadores do município com 25 e 35 anos de serviço, bem como aos funcionários aposentados em 2025. A cerimónia terminou com a actuação de um quarteto da Orquestra Sinfónica de Tomar.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região