Tomar distinguiu voluntários que ajudaram a reconstruir o concelho no Dia da Cidade

Medalhas de Valor e Altruísmo foram entregues na sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar que assinalou os 866 anos da fundação do Castelo Templário.

O município de Tomar distinguiu os cidadãos que se voluntariaram para ajudar a recuperar o concelho após as recentes intempéries, atribuindo Medalhas de Valor e Altruísmo durante a Sessão Solene da Assembleia Municipal realizada no Dia da Cidade. As comemorações decorreram no domingo, 1 de Março, data em que se assinalaram os 866 anos da fundação do Castelo Templário. O programa oficial começou na Praça da República, seguindo-se a missa na Igreja de São João Baptista. Durante a tarde teve lugar a sessão solene da Assembleia Municipal.

A cerimónia contou com a presença do executivo municipal, vereadores e deputados municipais, bem como comandantes das forças de segurança e de protecção civil do concelho. Marcaram também presença autarcas de municípios do Médio Tejo e representantes de associações e clubes do concelho. Durante a sessão, líderes partidários e presidentes de junta de freguesia destacaram o espírito de solidariedade e entreajuda demonstrado pela população numa fase particularmente difícil para o concelho, após os danos provocados pelas intempéries.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, sublinhou a dimensão histórica e cultural da cidade e do concelho, destacando também o papel da população na recuperação após a passagem da tempestade Kristin e de outros fenómenos meteorológicos adversos. O autarca salientou a resposta do município, das forças de segurança e da protecção civil, bem como o empenho dos voluntários que ajudaram a reconstruir várias zonas do concelho.

As Medalhas de Valor e Altruísmo foram entregues aos presidentes das juntas de freguesia do concelho, em representação dos cidadãos que participaram nas acções de limpeza, recuperação e apoio à população. A sessão incluiu ainda uma homenagem aos trabalhadores do município com 25 e 35 anos de serviço, bem como aos funcionários aposentados em 2025. A cerimónia terminou com a actuação de um quarteto da Orquestra Sinfónica de Tomar.