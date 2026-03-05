Alunos do Cartaxo vestem-se de branco para enfrentar o medo com arte nas ruas da cidade

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, promove nos dias 18 e 20 de Março duas iniciativas artísticas que pretendem mobilizar a comunidade educativa para reflectir sobre o medo e as formas de o enfrentar. As actividades inserem-se no projecto “E Em Vez do Medo? Movimento”, que tem vindo a envolver alunos, professores e restante comunidade escolar. A primeira iniciativa está marcada para 18 de Março, com a apresentação de um espectáculo multidisciplinar no auditório da escola, numa sessão aberta à comunidade. O espectáculo reúne diferentes expressões artísticas, como teatro, dança e música, numa abordagem criativa ao tema do medo.

Dois dias depois, a 20 de Março, realiza-se uma “arruada em contramedo”, que parte da escola Marcelino Mesquita e segue até à Câmara Municipal do Cartaxo. Os participantes irão vestidos de branco, num gesto simbólico de união, paz e superação do medo através da arte e da acção colectiva. A caminhada culmina numa iniciativa conjunta com momentos musicais e performativos. As actividades pretendem envolver toda a comunidade educativa, bem como a população em geral, incentivando à reflexão e à tomada de posição perante situações que geram medo ou insegurança.

As iniciativas contam ainda com a presença de uma comitiva alemã que se encontra no agrupamento ao abrigo de um projecto Erasmus, reforçando a dimensão internacional do projecto. Ao longo do processo foram desenvolvidas várias formas de expressão artística, incluindo dança, teatro, música, exposições, criação de cartazes, pinturas e poemas. O objectivo é estimular nos jovens uma cidadania activa, criativa e crítica, utilizando a arte como instrumento de transformação social. O projecto resulta de uma iniciativa conjunta do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita e do Plano Nacional das Artes, contando ainda com a parceria da Câmara Municipal do Cartaxo, e pretende afirmar a escola como espaço de liberdade, criação e participação democrática.