Câmara Municipal de Benavente oficializa integração na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo

A Câmara Municipal de Benavente oficializou, no dia 27 de Fevereiro, a integração do município na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC).

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, esteve na Golegã para oficializar a entrada do concelho na associação.

A autarquia considera que a “realidade equestre” do concelho tornou “vital” a adesão à AMPC, referindo a qualidade dos cavalos produzidos e o “património vivo de inestimável valor histórico, cultural, económico e social” que o cavalo representa para o município.

A AMPC tem como finalidade promover a actividade equestre e fortalecer as relações entre territórios com tradição equestre, a nível nacional e internacional, valorizando o papel do cavalo na cultura e na economia local. Pretende igualmente proteger, valorizar e promover os territórios com vocação equestre, reforçando a sua identidade e tradição.