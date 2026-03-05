uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-03-2026 12:00

Câmara Municipal de Benavente oficializa integração na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo

AMPC visa promover a actividade equestre e valorizar territórios com tradição ligada ao cavalo.

A Câmara Municipal de Benavente oficializou, no dia 27 de Fevereiro, a integração do município na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC).
A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, esteve na Golegã para oficializar a entrada do concelho na associação.
A autarquia considera que a “realidade equestre” do concelho tornou “vital” a adesão à AMPC, referindo a qualidade dos cavalos produzidos e o “património vivo de inestimável valor histórico, cultural, económico e social” que o cavalo representa para o município.
A AMPC tem como finalidade promover a actividade equestre e fortalecer as relações entre territórios com tradição equestre, a nível nacional e internacional, valorizando o papel do cavalo na cultura e na economia local. Pretende igualmente proteger, valorizar e promover os territórios com vocação equestre, reforçando a sua identidade e tradição.

