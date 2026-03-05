Chefe da Casa Militar do novo Presidente da República é de Almeirim

O chefe da Casa Militar do novo Presidente da República nasceu em Almeirim e é um dos militares mais prestigiados da região. Paulo Emanuel Maia Pereira foi escolhido por António José Seguro para liderar a estrutura militar de Belém, depois de ter desempenhado as funções de vice-chefe do Estado-Maior do Exército até Dezembro.

Em Almeirim, a notícia foi recebida com orgulho e naturalidade por quem conhece o percurso do militar. O Município de Almeirim condecorou-o com a medalha de honra do município, no dia 29 de Setembro de 2022, numa cerimónia na assembleia municipal. A autarquia justifica a distinção com a importância dos cargos desempenhados ao longo da sua carreira militar. N altura era presidente da câmara, Pedro Ribeiro, que agora comentou a decisão do Novo Presidente da República como sendo “uma grande escolha”.

Apesar da sua ligação discreta à terra Natal, devido às exigências da carreira militar, Maia Pereira vai a Almeirim, onde tem família, sempre que possível. Com um irmão que vive na localidade, o militar é oriundo de uma família de educação tradicionalmente católica, sendo que os seus pais sempre tiveram uma ligação muito forte à igreja, assumindo algumas tarefas de destaque na organização e funcionamento da paróquia.

O tenente-general desempenhou funções em diversas unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, no Ministério da Defesa Nacional e no estrangeiro. Participou em duas missões no âmbito das Forças Nacionais Destacadas, como comandante do 2.º Batalhão Mecanizado, da Reserva Tática do Comandante da Força da NATO no Kosovo, e, mais recentemente, na MINUSCA, como 2.º comandante da Força Militar da ONU para a República Centro-Africana. Foi ainda chefe do Branch de Apoio às Operações na Divisão de Operações, acumulando com presidente dos Grupos NATO de Protecção da Força e de Operações Psicológicas, no Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa (SHAPE), em Mons, Bélgica.

Nascido em 16 de dezembro de 1963, terminou o Curso de Infantaria da Academia Militar em 1986. Com mestrado em estratégia, tem os cursos curriculares de carreira, o Curso de Estado-Maior e o Curso de Oficial General. Possui ainda, entre outros, o Estágio de Estados-Maiores Conjuntos e o Curso de Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs. É mestre em Estratégia.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de Fevereiro, vai tomar posse perante a Assembleia da República na próxima segunda-feira, 9 de Março, substituindo no cargo Marcelo Rebelo de Sousa.