05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-03-2026 09:38

Detidos em Alhandra e Forte da Casa por violência doméstica e posse de arma proibida

Acção da PSP deteve dois homens de 47 e 55 anos que já tinham sobre si emitidos mandados de detenção.

Dois homens, de 47 e 55 anos, foram detidos esta semana pela PSP de Vila Franca de Xira por crimes de violência doméstica e posse de arma proibida. Sobre eles recaía mandados de detenção. No dia 28 de fevereiro, na freguesia do Forte da Casa, foi detido, através de Mandado de Detenção, um homem de 47 anos por pender sobre o mesmo um mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo crime de posse de arma proibida. O ilícito e processo que deu origem à emissão do mandado agora cumprido, estava relacionado com a sua detenção, em 2019, por ter na sua posse uma arma proibida. Após cumprimento do mandado de detenção, foi conduzido ao estabelecimento prisional de Lisboa para cumprimento de 106 dias de prisão. Já no dia 1 de Março, na freguesia do Alhandra, foi detido, através de Mandado de Detenção, outro homem, de 55 anos, por pender sobre o mesmo um mandado de detenção fora de flagrante delito, pela prática de vários crimes. O ilícito e processo que deu origem à emissão do mandado agora cumprido, estava relacionado com a sua detenção, em 2023, pelo crime de violência doméstica. Após cumprimento do mandado de detenção, foi o detido conduzido ao EPL para cumprimento de 5 anos e 6 meses de prisão.

