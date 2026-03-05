Ferreira do Zêzere vai ter Loja de Cidadão de última geração

Já está aprovada a candidatura para a construção de uma Loja de Cidadão de última geração em Ferreira do Zêzere. Trata-se de um investimento global do município a rondar os 700 mil euros, dos quais 550 mil euros contam com financiamento garantido. O novo equipamento vai ficar instalado no edifício onde funcionava a Caixa Geral de Depósitos, que vai ser requalificado para o efeito.

A futura Loja de Cidadão de Ferreira do Zêzere vai concentrar serviços como a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o Balcão Único do Município e o Espaço do Cidadão, garantindo maior articulação entre entidades e um atendimento mais integrado, moderno e eficiente. O presidente da câmara, Bruno Gomes, sublinha a importância estratégica do projecto. “Avançámos com esta candidatura à Loja de Cidadão para garantir a manutenção dos serviços no nosso território, reforçar a sua capacidade de resposta e permitir que os munícipes possam resolver diversas situações num único edifício. Essa proximidade e simplificação são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, disse o autarca socialista, citado em nota de imprensa.