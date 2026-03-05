Homem detido em Alenquer por furto de viatura no Aeroporto de Lisboa

A Guarda Nacional Republicana deteve, em Alenquer, no dia 3 de Março, um homem de 25 anos por furto de um automóvel.

No decurso de uma acção de patrulhamento, os militares da Guarda foram alertados para a presença de um indivíduo com comportamento suspeito no Largo da Trombeta, em Alenquer. No seguimento da abordagem e identificação do suspeito, verificou-se que este tinha na sua posse um conjunto de chaves cuja proveniência levantou suspeitas.

As diligências policiais permitiram apurar que as chaves pertenciam a uma viatura furtada recentemente no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Na sequência da investigação, a viatura foi localizada numa zona comercial da localidade do Carregado, tendo sido recuperada e transportada para as instalações do Destacamento Territorial de Alenquer da GNR.

O suspeito, que possui antecedentes criminais pela prática do crime de furto de viaturas, foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Alenquer.