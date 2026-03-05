Hospital da Luz correu por uma causa e transformou quilómetros em solidariedade Luz Saúde entregou cheque de 1.500 euros à associação Mithós - Histórias Exemplares partilhe no Facebook Na estreia na prova mítica de Vila Franca de Xira, o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira aliou promoção da saúde, proximidade à comunidade e responsabilidade social, com a entrega de um donativo de 1.500 euros à Associação Mithós.

Quarenta colaboradores do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira alinharam no arranque da 31.ª edição da Corrida das Lezírias, no dia 1 de Março, cuja partida foi dada no Parque Urbano do Cevadeiro, transformando cada quilómetro percorrido num contributo financeiro para a associação Mithós, instituição local de apoio a pessoas com deficiência. Sob o mote “Correr por uma causa”, a unidade de saúde comprometeu-se a doar cinco euros por cada quilómetro realizado pelos seus colaboradores, numa iniciativa inserida na política de responsabilidade social da instituição. O cheque com o valor final de 1.500 euros foi entregue durante a cerimónia de pódio, num momento que juntou representantes do hospital e da associação.

A participação integrou-se numa parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito da prova que habitualmente reúne cerca de três mil atletas entre a corrida de 15,5 quilómetros, a mini-corrida de cinco quilómetros e as provas infantis. Além dos colaboradores do Hospital da Luz integrarem as corridas de 10 e 5 quilómetros, a mascote ‘Lu’ foi uma presença constante no recinto desportivo, quer durante as provas, quer através da oferta de peluches aos infantis e benjamins que conquistaram lugares de pódio. O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira preparou a sua presença no evento com um pórtico insuflável e distribuição de brindes aos participantes.

Para o cardiologista Pedro Jerónimo Sousa, director clínico da unidade, a presença na Corrida das Lezírias teve um duplo objectivo, nomeadamente “motivar as pessoas para os hábitos de vida saudáveis e, ao mesmo tempo, estar presente no meio da população”. O médico, que pratica regularmente corrida de 10 a 15 quilómetros, sublinha que o exercício físico é “o comprimido mais vendido do mundo”, se fosse possível concentrar num fármaco os seus benefícios. “O exercício físico dá mais vida, mais tempo de vida e melhor vida”, afirma, enumerando ganhos ao nível da redução da hipertensão arterial, da diabetes, do colesterol, de várias neoplasias, da depressão e até da demência, além do impacto positivo na capacidade cognitiva e na autonomia.

A par da participação desportiva, o hospital promoveu rastreios gratuitos de indicadores de saúde, no levantamento de dorsais, no Pavilhão Multiusos. Foram avaliados parâmetros como tensão arterial, glicemia, peso e índice de massa corporal, sendo entregue aos participantes um cartão com os resultados para acompanhamento posterior. Segundo Joana Woss, gestora operacional da unidade, estes rastreios já permitiram identificar situações de risco em iniciativas anteriores. “Descobrimos sempre casos de pessoas com tensão alta ou valores de açúcar elevados que desconheciam a situação. Muitas vezes são assintomáticas e, apanhadas a tempo, podem ser revertidas”, refere.

A responsável sublinha que a aposta da clínica passa pelos cuidados de saúde primários e pela prevenção. “Queremos que as pessoas nos procurem antes de ficarem doentes. A saúde não deve ser apenas uma resposta à doença instalada”, afirma, defendendo que um acompanhamento regular com médico de família pode reduzir significativamente os custos e a pressão sobre o sistema de saúde.

Inaugurado em Abril de 2025, o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira assume-se como um “centro de saúde de nova geração”, combinando consultas no próprio dia para adultos e crianças com acesso, no mesmo espaço, a especialidades hospitalares e meios complementares de diagnóstico. A estreia do Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira na Corrida das Lezírias marcou, assim, uma afirmação pública da unidade junto da comunidade local, num evento que voltou a encher o Cevadeiro de atletas, famílias e público, reforçando a dimensão desportiva, solidária e identitária de uma das provas mais emblemáticas da região.