Hospital da Luz correu por uma causa e transformou quilómetros em solidariedade
Na estreia na prova mítica de Vila Franca de Xira, o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira aliou promoção da saúde, proximidade à comunidade e responsabilidade social, com a entrega de um donativo de 1.500 euros à Associação Mithós.
Quarenta colaboradores do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira alinharam no arranque da 31.ª edição da Corrida das Lezírias, no dia 1 de Março, cuja partida foi dada no Parque Urbano do Cevadeiro, transformando cada quilómetro percorrido num contributo financeiro para a associação Mithós, instituição local de apoio a pessoas com deficiência. Sob o mote “Correr por uma causa”, a unidade de saúde comprometeu-se a doar cinco euros por cada quilómetro realizado pelos seus colaboradores, numa iniciativa inserida na política de responsabilidade social da instituição. O cheque com o valor final de 1.500 euros foi entregue durante a cerimónia de pódio, num momento que juntou representantes do hospital e da associação.
A participação integrou-se numa parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito da prova que habitualmente reúne cerca de três mil atletas entre a corrida de 15,5 quilómetros, a mini-corrida de cinco quilómetros e as provas infantis. Além dos colaboradores do Hospital da Luz integrarem as corridas de 10 e 5 quilómetros, a mascote ‘Lu’ foi uma presença constante no recinto desportivo, quer durante as provas, quer através da oferta de peluches aos infantis e benjamins que conquistaram lugares de pódio. O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira preparou a sua presença no evento com um pórtico insuflável e distribuição de brindes aos participantes.
Para o cardiologista Pedro Jerónimo Sousa, director clínico da unidade, a presença na Corrida das Lezírias teve um duplo objectivo, nomeadamente “motivar as pessoas para os hábitos de vida saudáveis e, ao mesmo tempo, estar presente no meio da população”. O médico, que pratica regularmente corrida de 10 a 15 quilómetros, sublinha que o exercício físico é “o comprimido mais vendido do mundo”, se fosse possível concentrar num fármaco os seus benefícios. “O exercício físico dá mais vida, mais tempo de vida e melhor vida”, afirma, enumerando ganhos ao nível da redução da hipertensão arterial, da diabetes, do colesterol, de várias neoplasias, da depressão e até da demência, além do impacto positivo na capacidade cognitiva e na autonomia.
A par da participação desportiva, o hospital promoveu rastreios gratuitos de indicadores de saúde, no levantamento de dorsais, no Pavilhão Multiusos. Foram avaliados parâmetros como tensão arterial, glicemia, peso e índice de massa corporal, sendo entregue aos participantes um cartão com os resultados para acompanhamento posterior. Segundo Joana Woss, gestora operacional da unidade, estes rastreios já permitiram identificar situações de risco em iniciativas anteriores. “Descobrimos sempre casos de pessoas com tensão alta ou valores de açúcar elevados que desconheciam a situação. Muitas vezes são assintomáticas e, apanhadas a tempo, podem ser revertidas”, refere.
A responsável sublinha que a aposta da clínica passa pelos cuidados de saúde primários e pela prevenção. “Queremos que as pessoas nos procurem antes de ficarem doentes. A saúde não deve ser apenas uma resposta à doença instalada”, afirma, defendendo que um acompanhamento regular com médico de família pode reduzir significativamente os custos e a pressão sobre o sistema de saúde.
Inaugurado em Abril de 2025, o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira assume-se como um “centro de saúde de nova geração”, combinando consultas no próprio dia para adultos e crianças com acesso, no mesmo espaço, a especialidades hospitalares e meios complementares de diagnóstico. A estreia do Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira na Corrida das Lezírias marcou, assim, uma afirmação pública da unidade junto da comunidade local, num evento que voltou a encher o Cevadeiro de atletas, famílias e público, reforçando a dimensão desportiva, solidária e identitária de uma das provas mais emblemáticas da região.
Ajuda ao próximo torna especial Corrida das Lezírias que bateu recorde de inscrições
Mais de 3.200 atletas correram na manhã de domingo a mítica prova de atletismo de Vila Franca de Xira. Este ano a novidade foi a componente solidária, promovida pelo município para ajudar as vítimas das intempéries de Arruda dos Vinhos e a Luz Saúde Clínica de VFX, que ofereceu um apoio financeiro à Mithós por cada quilómetro percorrido pelos seus colaboradores.
A 31.ª edição da Corrida das Lezírias em Vila Franca de Xira fica para a história por ter sido batido o recorde absoluto de inscrições desde a sua criação, tendo participado 3.200 atletas, lotação esgotada, tendo também sido novidade a promoção de dois eventos de cariz solidário.
O primeiro, dinamizado pelo município de VFX, visou angariar produtos alimentares e de higiene para as populações afectadas pelas intempéries de Fevereiro no vizinho concelho de Arruda dos Vinhos, tendo sido dado a Carlos Alves, presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, a tarefa de dar o tiro de partida para a corrida de cinco quilómetros. Foram recolhidas várias centenas de produtos alimentares que vão fazer a diferença para quem perdeu tudo nas intempéries. Além disso, a Luz Saúde Clínica de Vila Franca de Xira, parceira do evento, também juntou 40 profissionais para correr por uma causa, ajudando a angariar 1.500 euros para a associação de apoio à multideficiência Mithós - Histórias Exemplares.
Prova emblemática no calendário nacional de atletismo, a Corrida das Lezírias distingue-se pelo seu percurso singular, que atravessa zonas urbanas da cidade, a Ponte Marechal Carmona e a Lezíria Ribatejana, proporcionando aos participantes uma experiência única. Este ano, devido às cheias verificadas nas últimas semanas, os atletas não correram a prova principal de 15,5km no valado junto ao Tejo, mas antes entre a Porta dos Fidalgos e regresso pelo mesmo caminho, como já acontecera noutros anos em que a lezíria inundou.
A vitória da prova principal foi conquistada por João Alegria do Clube de Campismo de S. João da Madeira com um tempo final de 50m03s, deixando Natanael Guerreiro (CF Os Belenenses) a 2m23s e Tiago Fernandes (Runners da Frente Ribeirinha) a 2m28s. Em femininos a vitória ficou no concelho vilafranquense, com Ana Machado do União Atlético Povoense a subir ao lugar mais alto do pódio com um registo de 1h04m. Em segundo cruzou a meta Palmira Quinhama (7 Colinas Runners) a 1m13s e Maria do Céu Nunes (Indiv.) a 1m30s. João Soares foi o último atleta da prova completando-a em 2h30m.
Tal como em anos anteriores o evento contemplou ainda diferentes percursos e distâncias, permitindo a participação de atletas de todas as idades e diferentes níveis: na Minicorrida (5 km), num percurso entre Alhandra e Vila Franca de Xira através do Passeio Pedonal Ribeirinho e a Corridinha para os mais pequenos, de 400m a 800m, que tem lugar dentro do Parque Urbano de Vila Franca de Xira.