Ministro Castro Almeida dá posse a novos vice-presidentes da CCDR Centro

A CCDR Centro tem nova equipa de vice-presidentes e o Governo quis marcar presença. O ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, presidiu esta terça-feira, 3 de Fevereiro, em Coimbra, à cerimónia de tomada de posse dos responsáveis por áreas-chave como educação, saúde, ambiente e cultura, num encontro que serviu também para apresentar o PTRR – Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência.

A cerimónia decorreu no Auditório Prof. Manuel Porto, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), durante uma reunião extraordinária do Conselho Regional, convocada para formalizar a entrada em funções dos novos vice-presidentes nomeados pelo Governo. O Conselho Directivo é liderado pelo presidente José Ribau Esteves. Foram empossados Cristina Fernandes de Oliveira (Educação), Licínio Oliveiro de Carvalho (Saúde), Luís Manuel Fernandes Simões (Ambiente) e Sofia Isabel Carreira (Cultura). Vasco Estrela, nomeado em Janeiro de 2025, mantém-se como vice-presidente com o pelouro da Agricultura.

Tomaram ainda posse Nuno Nascimento, eleito pelos presidentes das câmaras municipais integradas na área geográfica da CCDR Centro, e Jorge Conde, eleito pelos membros não autarcas do Conselho Regional. A apresentação do PTRR – Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência decorreu em sessão privada, integrada na mesma iniciativa.