Nuno Mira confronta Paulo Queimado e deixa-o sem resposta na Assembleia da Chamusca

A última Assembleia Municipal da Chamusca transformou-se num frente-a-frente político entre o antigo presidente da câmara, Paulo Queimado, e o actual líder do executivo, Nuno Mira, ambos do PS. De um lado, acusações de ausência de estratégia e investimento “residual”. Do outro, uma resposta dura e que deixou o actual deputado sem resposta: Paulo Queimado deixou o município “mergulhado” em falhas de planeamento e decisões mal estruturadas.

Paulo Queimado abriu as hostilidades ao analisar a revisão das Grandes Opções do Plano. Apesar de reconhecer enquadramento legal e equilíbrio orçamental, considerou que a leitura política e financeira “revela fragilidade estratégica”. Segundo o ex-autarca, o investimento estruturante representa menos de 50% do total das obras, o que corresponde a menos de 25% do orçamento municipal. Apontou a verba destinada ao desenvolvimento económico e questionou se o executivo considera o empreendedorismo e a criação de emprego prioridades. Queimado disse ainda que a revisão orçamental não reforça o plano de investimento nem reflecte os fundos comunitários disponíveis no Portugal 2030 e no PRR.

Nuno Mira não hesitou e, com recurso a alguns documentos que tinha na sua posse, colocou o deputado no sítio deixando-o sem resposta. O actual presidente da câmara começou por recordar o orçamento apresentado por Paulo Queimado para 2025: cerca de 26,5 milhões de euros. “Foi anunciado como o maior de sempre”, mas a execução ficou nos 82%, menos quase cinco milhões de euros e abaixo dos 85% recomendados. “Que planeamento é este?”, questionou o presidente.

Nuno Mira comparou ainda as rubricas orçamentais, referindo que o anterior executivo tinha inscrito 12 milhões em GOP, enquanto o actual apresenta nove milhões, diferença que, segundo explicou, resulta da reclassificação de despesas como as refeições escolares e da redução de verbas como a do arquivo municipal. “Quando esmiuçamos os números, percebemos facilmente as diferenças”, afirmou. No que toca às críticas sobre fundos comunitários, o autarca garantiu que apenas inscreve em orçamento projectos com candidaturas aprovadas, precisamente para evitar derrapagens entre previsão e execução.

As obras que envergonham o concelho

Mas foi no capítulo das obras herdadas que Nuno Mira endureceu o discurso. Apontou como exemplo a extensão do centro de dia do Semideiro, inaugurada no mandato anterior e encerrada desde 2023, apesar de ter custado cerca de 300 mil euros suportados integralmente pelo município. “Isto é falta de planeamento”, acusou. Também as piscinas municipais foram trazidas à discussão. Segundo Nuno Mira, a obra foi estruturada por fases de forma incoerente. Será necessário instalar um novo posto de transformação, o que poderá atrasar a conclusão da empreitada por cerca de um ano. “Fala-me de planeamento? Descobri tudo isto nos últimos cinco dias. Disseram-me que desde que tomei posse reuni mais vezes com os responsáveis do que o senhor em anos”, rematou.