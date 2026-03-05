uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-03-2026 12:00

Ourém investe um milhão na recuperação da histórica Capela de São Sebastião

Câmara de Ourém vai avançar com a requalificação da Capela de São Sebastião, na freguesia da Atouguia, num investimento de cerca de um milhão de euros. O templo, associado à passagem das tropas de D. Nuno Álvares Pereira rumo à Batalha de Aljubarrota, encontra-se em avançado estado de ruína.

O município de Ourém aprovou o lançamento do concurso público para a reabilitação da Capela de São Sebastião e da área envolvente, numa intervenção que pretende preservar o património histórico e melhorar as condições de visitação do local. O valor base do concurso é de 965.808,47 euros, acrescido de IVA. A empreitada prevê a recuperação do edifício e a valorização do espaço exterior, procurando devolver dignidade a um monumento que tem vindo a degradar-se.
De acordo com informação disponibilizada pela Junta de Freguesia de Atouguia, a capela é um exemplar de arquitectura maneirista, com nave única e cobertura em abóbada assente em cornija saliente. O templo encontra-se em avançado estado de degradação, resultado da acção do tempo, do abandono e também dos danos sofridos durante as invasões francesas. Segundo a tradição histórica, foi neste local que o rei D. João I e o Condestável D. Nuno Álvares Pereira terão bivacado com as suas tropas a 11 de Agosto de 1385, quando seguiam em marcha para a Batalha de Aljubarrota.
A capela, situada em São Sebastião, a montante da Vila Medieval de Ourém e com vista para o castelo, acabou por sofrer um incêndio durante as invasões francesas, em 1810, contribuindo para o estado de ruína em que se encontra desde então. D. Nuno Álvares Pereira, mais tarde canonizado como São Nuno de Santa Maria, foi também o 3.º conde de Ourém, reforçando a ligação histórica do local ao concelho.

