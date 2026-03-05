Santarém quer central única de socorro e unidades de Protecção Civil nas freguesias

A Câmara de Santarém pretende criar uma Central Municipal de Operações de Socorro e implementar Unidades Locais de Protecção Civil nas 19 juntas de freguesia do concelho. Esses foram dois dos pontos abordados numa reunião da Protecção Civil Municipal, que envolveu o vereador do pelouro, Emanuel Campos, os comandos das corporações de bombeiros do concelho e as direcções das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários. Foi também decidido adquirir um gerador para cada freguesia, definindo um espaço de referência que possa funcionar como centro de acolhimento em situações de emergência; dotar cada junta de freguesia com um rádio SIRESP; e promover formação urgente nessa área para todos os presidentes de junta.

Emanuel Campos considera que a Central Municipal de Operações de Socorro é “um projecto estruturante que permitirá gerir, de forma integrada, a activação de meios nos teatros de operações, garantindo respostas mais eficazes, coordenadas e eficientes”. O vice-presidente do município informa que estão a trabalhar para que a futura central esteja operacional no início do próximo ano, referindo “será o cérebro operacional municipal, reforçando ainda mais a capacidade de proteger pessoas e bens”.

Na reunião foi também feito “o balanço positivo da actuação exemplar” das corporações de bombeiros e dos restantes agentes de proteção civil durante os episódios de mau tempo que assolaram o concelho em Janeiro e Fevereiro. Emanuel Campos garante que o executivo municipal continuará a investir de forma determinada e estruturada na Protecção Civil, um serviço público essencial que visa proteger pessoas e bens.