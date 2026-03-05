Sociedade | 05-03-2026 18:05
Veículo de mercadorias danifica muro do cemitério de Marinhais
A Junta de Freguesia de Marinhais revelou que os prejuízos serão suportados pela seguradora da transportadora envolvida, estando já a ser contactados os proprietários das sepulturas afectadas.
Um veículo de transporte de mercadorias provocou danos no muro lateral do cemitério local, na zona voltada para o estacionamento do Mercado, informou a Junta de Freguesia de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.
O impacto acabou também por afectar o interior do espaço, tendo sido registados estragos em algumas sepulturas. Os respectivos proprietários estão a ser contactados.
A Junta de Freguesia de Marinhais adianta que todas as reparações serão assumidas pela seguradora da transportadora envolvida no incidente. Entretanto, será realizada a limpeza e a protecção da área afectada enquanto decorrem os trabalhos necessários para a reposição das condições do local.
