uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-03-2026 18:05

Veículo de mercadorias danifica muro do cemitério de Marinhais

Veículo de mercadorias danifica muro do cemitério de Marinhais
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Junta de Freguesia de Marinhais revelou que os prejuízos serão suportados pela seguradora da transportadora envolvida, estando já a ser contactados os proprietários das sepulturas afectadas.

Um veículo de transporte de mercadorias provocou danos no muro lateral do cemitério local, na zona voltada para o estacionamento do Mercado, informou a Junta de Freguesia de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.
O impacto acabou também por afectar o interior do espaço, tendo sido registados estragos em algumas sepulturas. Os respectivos proprietários estão a ser contactados.
A Junta de Freguesia de Marinhais adianta que todas as reparações serão assumidas pela seguradora da transportadora envolvida no incidente. Entretanto, será realizada a limpeza e a protecção da área afectada enquanto decorrem os trabalhos necessários para a reposição das condições do local.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região