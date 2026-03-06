Alunos vão a reunião de câmara pedir melhorias na Escola de Aveiras de Cima

Turma do terceiro ano da Escola Básica de Aveiras de Cima foi à reunião do executivo municipal de Azambuja pedir substituição de equipamentos que se encontram degradados e pintura da fachada.

Os alunos da turma B, do terceiro ano, da Escola Básica de Aveiras de Cima foram à última reunião pública do executivo municipal, realizada a 3 de Março, pedir melhores condições para aquele estabelecimento de ensino. A aluna responsável pela intervenção apresentou uma lista com o que consideram ser preciso requalificar, modificar ou adquirir.

Segundo as crianças, os cestos de basquetebol estão mal localizados, a escola precisa de ser pintada e desenhos nas paredes renovados pois estão a desaparecer. É também preciso pintar o campo de futebol, substituir das redes das balizas, o chão do parque e do que está debaixo do telheiro.

O presidente do município, Silvino Lúcio, tranquilizou as crianças afirmando que todas as ambições que têm para tornar aquele estabelecimento mais aprazível vão ser concretizadas, estando previstas numa obra que irá arrancar em breve. O autarca deu ainda breves explicações sobre o funcionamento do município e apresentou os restantes membros do executivo que o acompanha aos alunos que assistiram à reunião no âmbito do projecto municipal Viagens do Zambujinho.