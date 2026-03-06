Câmara de Azambuja estuda criação de nova creche no alto concelho

A Câmara de Azambuja está a estudar, juntamente com a Junta de Freguesia de Alcoentre, a possibilidade de implementação de uma nova creche naquela freguesia do alto concelho. A informação foi avançada pelo presidente do município, Silvino Lúcio, na reunião do executivo de 3 de Março.

O autarca, que respondia ao munícipe António Loureiro que foi à sessão camarária lembrar essa promessa eleitoral, confirmou que estão a ser discutidos com a junta de freguesia “potenciais acordos para a implementação de creche”. Em cima da mesa chegou a estar o edifício da Escola Grandella em Tagarro, mas foi descartado, estando ainda a ser decidido o local para a implementação da nova unidade que a avançar iria reforçar a resposta oferecida pela Creche Municipal de Manique do Intendente, inaugurada em 2019 e com capacidade para 26 crianças até aos três anos.

No anterior mandato autárquico, em 2023, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, afirmou em sessão de assembleia municipal que o município estava a ponderar implementar novas creches nas escolas primárias do concelho que estão sem qualquer utilização, para responder à maior procura deste serviço, aumentando assim a capacidade de resposta disponível.