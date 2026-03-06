Sociedade | 06-03-2026 07:00
Caminhada da Mulher mobiliza participantes para percurso de nove quilómetros em Samora Correia
A iniciativa assinala o Dia Internacional da Mulher e já reúne perto de quatro centenas de inscrições, segundo a organização.
A Caminhada da Mulher realiza-se no domingo, 8 de Março, com um percurso de nove quilómetros em Vale de Cabras, numa iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Samora Correia para assinalar o Dia Internacional da Mulher.
De acordo com a organização, estão já contabilizadas perto de 400 inscrições para a actividade, que convida as participantes a partilhar um momento de convívio e contacto com a natureza.
O programa prevê a concentração às 08h30 no Centro Cultural de Samora Correia, seguindo-se, às 08h40, a saída em caravana automóvel em direcção ao local onde terá início a caminhada.
