06/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-03-2026 20:20

Cinco detidos por vários crimes em Vila Franca de Xira

Cinco detidos por vários crimes em Vila Franca de Xira
Um dos casos envolveu encaminhar um homem para a prisão depois de condenado por agredir agentes da autoridade.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, anunciou a detenção, no dia 3 de Março, de vários indivíduos no concelho de Vila Franca de Xira por diversos crimes.
No dia 3 de março, na freguesia do Alverca do Ribatejo, deteve um homem de 41 anos, por Condução sem habilitação legal. Os polícias ao visualizarem uma viatura com uma condução irregular, deram ordem de paragem, a qual foi ignorada pelo condutor. Este iniciou fuga, imobilizando a viatura momentos depois para se colocar em fuga apeada, acabando por ser interceptado pelos polícias. Questionado sobre a posse de título de condução válido, o suspeito admitiu não ser possuidor de algum documento que o habilitasse ao exercício da condução de qualquer veiculo a motor, motivo pelo qual foi detido. O suspeito já havia sido detido 8 vezes pelo mesmo motivo.
Ainda no dia 3 de Março, na freguesia de Alhandra, foi detido um homem de 43 anos, por condução sem habilitação legal. Os polícias ao visualizarem uma viatura com uma condução irregular, deram ordem de paragem. O condutor ao ser abordado e indagado se era possuidor de algum documento que o habilitasse ao exercício da condução de qualquer veiculo a motor, o mesmo afirmou que não possuía, motivo pelo qual foi detido.
Efetuadas diligências, constatou-se que o condutor conduzia uma viatura apreendida. O condutor foi também submetido ao teste de alcoolemia, tendo apresentado uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,31 g/l.
No mesmo dia, na freguesia de Alhandra, a PSP deteve outro homem de 64 anos, por condução sem habilitação legal para conduzir e uma mulher de 73 anos por coautoria do crime. No decorrer de uma acção de patrulhamento e fiscalização rodoviária, os polícias visualizaram uma viatura a circular, conduzida por um individuo do sexo masculino, a qual deram ordem de paragem. Após imobilizar o veículo, o condutor trocou de lugar com a passageira, numa tentativa de ludibriar a fiscalização policial, no entanto os polícias aperceberam-se desta situação. Na abordagem à viatura, já a passageira se encontrava no lugar do condutor. Confrontados com a troca de lugares, o individuo, admitiu ser ele o condutor e não possuir qualquer título que o habilitasse à condução de veículos a motor. A passageira, esposa do condutor e detentora de carta de condução, confessou ter conhecimento da falta de habilitação legal para conduzir, do marido. Admitiu ainda a troca de lugar com o intuito de evitar a responsabilidade criminal do cônjuge, prestando-lhe auxílio material e moral na prática do ilícito. Face à evidência dos factos, foi o homem detido pelo crime de condução sem habilitação legal. Simultaneamente, foi também efetuada a detenção da mulher, dada a sua cumplicidade directa e voluntária na prática dos factos e na tentativa de eximir o autor do crime.
No dia 3 de Março, segundo a PSP, na freguesia do Forte da Casa, foi dado seguimento a um Mandado de Detenção, de um homem, de 67 anos, por pender sobre o mesmo um mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo crime de ofensa à integridade física qualificada.
O ilícito e processo que deu origem à emissão do mandado agora cumprido, estava relacionado com a sua detenção, em 2018, por agressões a um agente da autoridade. O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento de 9 meses de prisão efectiva.

