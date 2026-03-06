Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo em Alpiarça

O Auditório da Casa dos Patudos, em Alpiarça, recebe este sábado, 7 de Março, o Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo, uma iniciativa promovida pela Câmara de Alpiarça que visa suscitar reflexão e debate sobre as consequências das recentes intempéries no sector agrícola e as medidas de apoio disponíveis para os agricultores.

O programa estende-se entre as 09h00 e as 17h30, reunindo agricultores, associações do sector, entidades regionais, autarquias e instituições financeiras, num espaço de partilha de informação e discussão de soluções para os desafios actuais da agricultura na Lezíria do Tejo.

Subordinado ao tema “Impacto das Tempestades e Medidas de Apoio ao Setor Agrícola”, o encontro pretende abordar as consequências das recentes condições meteorológicas adversas na produção agrícola e nas infraestruturas de apoio à actividade agrícola, bem como apresentar os instrumentos disponíveis para apoiar a recuperação e reforçar a resiliência do setor.

A sessão de abertura está marcada para as 9h30, seguindo-se um programa que integra três painéis temáticos. O Município de Alpiarça diz que com esta iniciativa pretende reforçar o debate e a cooperação entre agricultores e entidades ligadas ao setor, promovendo a partilha de conhecimento e a identificação de soluções que contribuam para a sustentabilidade e resiliência da agricultura na Lezíria do Tejo.