Erro na plataforma do PRR atrasa abertura de nova creche em Alenquer
Equipamento da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, com quase 300 vagas, está pronto desde Maio, mas continua sem poder abrir. Um erro na plataforma do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) impede a instituição de avançar para a licença de utilização.
A abertura da nova creche da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer (SCMA) está pendente há mais de dois meses devido a uma falha na plataforma do PRR. Segundo o provedor da instituição, Luís Rema, a Segurança Social está a par da situação, mas o equipamento só poderá entrar em funcionamento depois de obtidas as autorizações necessárias.
“Sem ultrapassar este problema, não podemos dar o passo seguinte, que é pedir a licença de utilização. Devido a este erro da plataforma do PRR estamos em suspenso e não há data de abertura”, explicou.
O novo edifício tem 296 vagas para bebés dos 4 aos 36 meses e está totalmente equipado desde Maio. Luís Rema garante que a creche poderia ter aberto neste ano lectivo, e assim que tiver autorização abre logo no dia seguinte.
Actualmente existem 145 crianças em lista de espera para berçário, dos 4 aos 12 meses, algumas ainda por nascer. Com a nova valência, cerca de 80% dessas necessidades deverão ficar resolvidas.
O atraso tem também motivado preocupação entre os pais. Pedro Espírito Santo, representante de um grupo de encarregados de educação com filhos na SCMA, lamenta a demora na abertura e questiona a instituição e a Câmara Municipal de Alenquer. Numa missiva, os pais referem que, apesar de a obra estar concluída há vários meses, a creche continua sem abrir portas, “mantendo-se as crianças nas actuais instalações da creche da SCMA, que apresentam limitações de espaço e condições”.
Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE