uma parceria com o Jornal Expresso
06/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 06-03-2026 18:56

Erro na plataforma do PRR atrasa abertura de nova creche em Alenquer

Erro na plataforma do PRR atrasa abertura de nova creche em Alenquer
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Equipamento da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, com quase 300 vagas, está pronto desde Maio, mas continua sem poder abrir. Um erro na plataforma do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) impede a instituição de avançar para a licença de utilização.

A abertura da nova creche da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer (SCMA) está pendente há mais de dois meses devido a uma falha na plataforma do PRR. Segundo o provedor da instituição, Luís Rema, a Segurança Social está a par da situação, mas o equipamento só poderá entrar em funcionamento depois de obtidas as autorizações necessárias.
“Sem ultrapassar este problema, não podemos dar o passo seguinte, que é pedir a licença de utilização. Devido a este erro da plataforma do PRR estamos em suspenso e não há data de abertura”, explicou.
O novo edifício tem 296 vagas para bebés dos 4 aos 36 meses e está totalmente equipado desde Maio. Luís Rema garante que a creche poderia ter aberto neste ano lectivo, e assim que tiver autorização abre logo no dia seguinte.
Actualmente existem 145 crianças em lista de espera para berçário, dos 4 aos 12 meses, algumas ainda por nascer. Com a nova valência, cerca de 80% dessas necessidades deverão ficar resolvidas.
O atraso tem também motivado preocupação entre os pais. Pedro Espírito Santo, representante de um grupo de encarregados de educação com filhos na SCMA, lamenta a demora na abertura e questiona a instituição e a Câmara Municipal de Alenquer. Numa missiva, os pais referem que, apesar de a obra estar concluída há vários meses, a creche continua sem abrir portas, “mantendo-se as crianças nas actuais instalações da creche da SCMA, que apresentam limitações de espaço e condições”.

Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região