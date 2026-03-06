Erro na plataforma do PRR atrasa abertura de nova creche em Alenquer

A abertura da nova creche da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer (SCMA) está pendente há mais de dois meses devido a uma falha na plataforma do PRR. Segundo o provedor da instituição, Luís Rema, a Segurança Social está a par da situação, mas o equipamento só poderá entrar em funcionamento depois de obtidas as autorizações necessárias.

“Sem ultrapassar este problema, não podemos dar o passo seguinte, que é pedir a licença de utilização. Devido a este erro da plataforma do PRR estamos em suspenso e não há data de abertura”, explicou.

O novo edifício tem 296 vagas para bebés dos 4 aos 36 meses e está totalmente equipado desde Maio. Luís Rema garante que a creche poderia ter aberto neste ano lectivo, e assim que tiver autorização abre logo no dia seguinte.

Actualmente existem 145 crianças em lista de espera para berçário, dos 4 aos 12 meses, algumas ainda por nascer. Com a nova valência, cerca de 80% dessas necessidades deverão ficar resolvidas.

O atraso tem também motivado preocupação entre os pais. Pedro Espírito Santo, representante de um grupo de encarregados de educação com filhos na SCMA, lamenta a demora na abertura e questiona a instituição e a Câmara Municipal de Alenquer. Numa missiva, os pais referem que, apesar de a obra estar concluída há vários meses, a creche continua sem abrir portas, “mantendo-se as crianças nas actuais instalações da creche da SCMA, que apresentam limitações de espaço e condições”.

