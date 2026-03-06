uma parceria com o Jornal Expresso
06/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-03-2026 21:00

Homem que pernoitava debaixo de ponte em Tomar tem habitação própria

Homem de 41 anos tem uma casa com boas condições no concelho de Tomar mas optou por viver numa tenda à beira rio
O homem que esteve a dormir numa tenda debaixo da ponte pedonal do Flecheiro foi acompanhado desde o primeiro dia pelos serviços de Acção Social da Câmara de Tomar. Segundo o município, o cidadão tem habitação própria no concelho, em boas condições.
A vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar e vereadora com o pelouro da Coesão Social, Célia Bonet (PSD), esclareceu que o caso do homem que esteve a pernoitar durante algumas semanas debaixo da ponte pedonal do Flecheiro, em Tomar, foi acompanhado desde o primeiro dia pelos serviços de Acção Social do município.
Em declarações enviadas a O MIRANTE, a autarca afirma que “o caso é acompanhado desde o primeiro dia pela Acção Social da Câmara Municipal de Tomar”. Segundo explica, os técnicos contactaram diariamente com o homem, propondo alternativas, que acabaram por não ser aceites. De acordo com o esclarecimento, a pessoa em causa “tem habitação própria no concelho de Tomar, em boas condições, e apenas quer estar naquele local”. Célia Bonet sublinha ainda que os técnicos de Acção Social “não têm competências para obrigar uma pessoa, maior de idade, a regressar a sua casa se essa não for a sua vontade”.
Recorde-se que o caso tornou-se público depois de um homem, identificado como Vasco, de 41 anos, ter permanecido durante várias semanas numa tenda instalada debaixo da ponte pedonal do Flecheiro, em Tomar, junto ao rio Nabão. A situação gerou preocupação entre munícipes, sobretudo devido à subida do caudal do rio e ao risco de inundação.

