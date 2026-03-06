Idosa de 97 anos morre em incêndio num anexo de habitação em Almeirim

Uma mulher de 97 anos morreu na noite de quinta-feira, 5 de Março, na sequência de um incêndio que deflagrou num anexo de uma habitação em Almeirim. Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima já se encontrava carbonizada.