Idosa de 97 anos morre em incêndio num anexo de habitação em Almeirim
Uma mulher de 97 anos morreu na noite de quinta-feira, 5 de Março, na sequência de um incêndio num anexo de uma habitação em Almeirim. A vítima foi encontrada carbonizada no local, segundo confirmaram fontes da Protecção Civil e da GNR. O alerta para o incêndio foi dado às 19h39. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Almeirim e militares da GNR, que confirmaram a existência de uma vítima mortal.
De acordo com fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, o fogo terá deflagrado num anexo da habitação, onde se encontrava a idosa. Quando os meios de socorro chegaram ao local, já não foi possível evitar a morte da vítima. A GNR de Santarém confirmou a ocorrência e está agora a investigar as circunstâncias em que o incêndio começou. As causas do fogo ainda não são conhecidas.