06/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-03-2026 15:39

Idosa de 97 anos morre em incêndio num anexo de habitação em Almeirim

Idosa de 97 anos morre em incêndio num anexo de habitação em Almeirim
Uma mulher de 97 anos morreu na noite de quinta-feira, 5 de Março, na sequência de um incêndio que deflagrou num anexo de uma habitação em Almeirim. Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima já se encontrava carbonizada.

Uma mulher de 97 anos morreu na noite de quinta-feira, 5 de Março, na sequência de um incêndio num anexo de uma habitação em Almeirim. A vítima foi encontrada carbonizada no local, segundo confirmaram fontes da Protecção Civil e da GNR. O alerta para o incêndio foi dado às 19h39. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Almeirim e militares da GNR, que confirmaram a existência de uma vítima mortal.
De acordo com fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, o fogo terá deflagrado num anexo da habitação, onde se encontrava a idosa. Quando os meios de socorro chegaram ao local, já não foi possível evitar a morte da vítima. A GNR de Santarém confirmou a ocorrência e está agora a investigar as circunstâncias em que o incêndio começou. As causas do fogo ainda não são conhecidas.

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região