Ribatejo a rebentar pelas costuras e um milhão de pessoas aguardam consulta no SNS

Mais de um milhão de portugueses aguardavam consulta de especialidade no final de 2025 e 264 mil esperavam por cirurgia. Os números agora divulgados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) confirmam um agravamento das listas de espera e traçam um retrato que, na região ribatejana, tem uma realidade concreta tal como O MIRANTE tem vindo a noticiar em várias edições: utentes sem médico de família, urgências congestionadas e hospitais e profissionais de saúde a trabalhar no limite.

Segundo os dados provisórios, 1.088.656 pessoas estavam inscritas na Lista de Espera para Consulta (LEC), mais 13,8% do que em 2024. Já a Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) integrava 264.615 utentes, um aumento de 3,4%. Apesar de os hospitais do SNS terem realizado cerca de 14 milhões de consultas e 884 mil cirurgias em 2025, a resposta não foi suficiente para travar o crescimento da procura. Na região, os constrangimentos acumulam-se. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo tem enfrentado dificuldades na fixação de médicos especialistas e na estabilização de equipas, realidade que se reflecte nos tempos de espera para consultas hospitalares. Também a Unidade Local de Saúde da Lezíria continua a lidar com carência de clínicos nos cuidados de saúde primários, deixando milhares de utentes sem médico de família.

Aliás, o país terminou 2025 com 1.563.710 pessoas sem médico atribuído, mais 2,7% do que no ano anterior, num universo superior a 10,7 milhões de inscritos nos centros de saúde. Na região, concelhos como Santarém, Almeirim, Salvaterra de Magos ou Coruche têm sido apontados como exemplos de listas extensas e dificuldade em substituir profissionais aposentados. Embora as urgências tenham registado uma quebra de 7,1%, muito por via da implementação de triagens telefónicas, a pressão mantém-se, sobretudo nos períodos de pico sazonal. Autarcas da região têm alertado para o risco de ruptura em serviços essenciais e para a necessidade de reforço estrutural de meios humanos e financeiros.

O SNS fechou o ano com 15.750 milhões de euros de gastos operacionais (+13%) e uma dívida que subiu para 1.471 milhões de euros. Cresceram as despesas com pessoal e medicamentos, mas diminuíram rastreios como o do cancro da mama (-10,3%), um dado que também preocupa profissionais de saúde locais.