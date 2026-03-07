Agricultores voltam a queixar-se do mau estado das estradas e da falta de condições de trabalho nas Caneiras Vera Alagoa, agricultora com terras na aldeia situada nos arredores de Santarém - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Estradas de campo na aldeia das Caneiras, nos arredores de Santarém, não se encontravam em condições dignas para os agricultores e agora, com as recentes cheias, ainda ficaram piores. A empresária Vera Alagoa luta por uma melhoria do estado das estradas há anos.

Não é novidade que as estradas de campo nas Caneiras não se encontravam em condições dignas para os agricultores da zona poderem facilmente aceder às suas propriedades, mas agora com as recentes cheias a situação piorou. Vera Alagoa, agricultora com terras e família na aldeia situada nos arredores de Santarém, luta há vários anos por melhores condições de trabalho e de acessibilidades para quem ganha a vida nos campos.

A agricultora explica a O MIRANTE que “há muitos anos que as estradas estão praticamente intransitáveis, cheias de buracos, e agora com as cheias a situação agravou-se”. Vera Alagoa, como muitos agricultores, já perdeu a conta ao que gastam em oficinas para reparar veículos, desde substituição de amortecedores, suspensões e outras peças que ficam partidas devido ao mau estado do piso. Conta ainda que muitos dos transportadores das fábricas se recusam a vir buscar as colheitas à zona devido ao estado das estradas, causando complicações na produção agrícola. “Se já estavam com bastantes buracos [...] agora estão mesmo intransitáveis”, vinca. Com as recentes cheias, as estradas encontravam-se submersas, assim como as culturas. O cenário foi assustador, refere Vera Alagoa. Muitos viram os seus campos destruídos, repletos de lixo e areia levada pela forte corrente do rio. Foram poucos os que escaparam. Vera Alagoa perdeu 10 hectares de milho, causando um prejuízo de quase 50 mil euros. A empresária espera receber ajuda do Estado para suportar os prejuízos.

“Dizem sempre que arranjam, mas acho que foi preciso vir esta cheia para o presidente da câmara ver em que estado estavam as estradas”, diz. Segundo a agricultora, o presidente João Leite prometeu mais uma vez que a situação seria resolvida, mas os agricultores duvidam da sua palavra. A junta informou que não tinham maquinaria, nem mão-de-obra disponível para arranjar as estradas, e que teriam de ser os próprios agricultores a resolver o problema. “Como é óbvio, não temos nem maquinaria nem recursos financeiros para o fazer”, assegura.

Segundo Vera Alagoa, para quem trabalha no campo a melhor solução seria alcatroar, pois com a estrada alcatroada haveria muitos benefícios para a produção, especialmente no Verão, facilitando o transporte da produção e a qualidade da mesma. “Se a estrada for alcatroada, acabam-se os problemas. Por exemplo, deixa de haver pó, situação que também prejudica a qualidade dos alimentos”, afirma a agricultora, realçando ainda o dever de já cumprirem as regras de estrada.