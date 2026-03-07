Águas de Santarém alerta para potencial site fraudulento

Empresa municipal de água e saneamento de Santarém revelou ter recebido informação da existência de um site potencialmente fraudulento, que aparenta permitir a realização de pedidos de alteração de titularidade de contratos de fornecimento de água e solicitação de pagamentos.

A empresa municipal Águas de Santarém divulgou que recebeu uma comunicação dando conta da existência de um site potencialmente fraudulento, que aparenta permitir a realização de pedidos de alteração de titularidade de contratos de fornecimento de água. Segundo a informação recebida pela empresa, esse site, para além de simular o serviço de alteração de titularidade, estará também a solicitar o pagamento do serviço, sem qualquer relação com os serviços oficiais da Águas de Santarém.

Em comunicado, a Águas de Santarém sublinha que os seus serviços devem ser acedidos apenas através dos canais oficiais da empresa. A empresa reforça que qualquer pedido de alteração de titularidade ou pagamento de facturas deve ser solicitado exclusivamente pelos meios reconhecidos e divulgados pela Águas de Santarém e refere que, em caso de dúvida, os utilizadores devem contactar directamente os serviços de atendimento da empresa antes de procederem a qualquer pagamento ou partilha de dados pessoais.



“A Águas de Santarém está a acompanhar a situação com a devida atenção e recomenda a todos os utilizadores a máxima cautela perante páginas, mensagens ou plataformas não oficiais que solicitem dados pessoais, contratuais ou pagamentos”, diz a empresa presidida por Ramiro Matos. Caso algum utilizador tenha interagido com este site ou efectuado qualquer pagamento suspeito, deverá contactar de imediato a Águas de Santarém e, se se justificar, participar a situação às autoridades competentes, recomenda a empresa, que reafirma o seu compromisso com a segurança dos seus utilizadores e com a protecção da confiança no serviço público prestado.

