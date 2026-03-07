Circular urbana do Cartaxo pode fechar a pesados enquanto estradas estão cada vez mais degradadas

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, fez um balanço do estado das vias rodoviárias do município na reunião de câmara de 5 de Março, admitindo um cenário de deterioração generalizada e defendendo a necessidade de regular a circulação de veículos pesados na circular urbana do concelho. O autarca reconheceu que muitas estradas municipais apresentam elevado grau de degradação, sublinhando, contudo, que o município tem vindo a realizar trabalhos de reparação de forma contínua. Segundo explicou, a prioridade tem sido dada às vias com maior volume de tráfego e às que se encontram em piores condições de circulação.

Entre as principais causas para o estado actual das estradas, João Heitor apontou o impacto da circulação de veículos pesados na circular urbana e os estragos provocados pelas recentes inundações que afectaram o concelho. Relativamente às intervenções em curso, o presidente da autarquia destacou a reparação do troço entre Vale de Santarém e Porto de Muge, executada com meios próprios da câmara municipal. Está também prevista uma empreitada de requalificação da circular urbana, cuja adjudicação já recebeu visto do Tribunal de Contas, estando o município prestes a iniciar os trabalhos com o empreiteiro.

A circulação de pesados na circular urbana foi um dos temas centrais da reunião. João Heitor manifestou a intenção de retirar o acesso regular de camiões a essa via, permitindo apenas trânsito local, nomeadamente para moradores do concelho e operações de carga e descarga. O autarca justificou a medida com o facto de muitos veículos pesados utilizarem a circular para evitar o pagamento da portagem da autoestrada, provocando um desgaste acentuado na infraestrutura que a autarquia tem dificuldade em suportar financeiramente. Durante a reunião, o vereador do PS Ricardo Magalhães alertou ainda para o estado da estrada municipal na entrada do Cartaxo pela Azambuja, junto à rotunda de acesso à cidade, referindo a existência de buracos e classificando as condições de circulação como perigosas. João Heitor reconheceu a situação e garantiu que estão a ser tratadas as diligências necessárias para resolver o problema, acrescentando que as condições meteorológicas recentes têm dificultado a realização de alguns trabalhos de reparação.