07/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-03-2026

Entroncamento acolhe nova edição da Feira de Antiguidades e Velharias

Evento vai decorrer no domingo, 8 de Março, na Rua Luís Falcão de Sommer e na Praça Salgueiro Maia.

A cidade do Entroncamento recebe no dia 8 de Março, domingo, mais uma edição da Feira de Antiguidades e Velharias. A iniciativa realiza-se, como é habitual, no segundo domingo de cada mês.
A feira decorre entre as 10h00 e as 17h00 na Praça Salgueiro Maia e na Rua Luís Falcão de Sommer e tem como principal objectivo dinamizar e valorizar o comércio local, atraindo visitantes ao centro da cidade e promovendo o convívio entre vendedores e público. Quem passar pelo local poderá encontrar objectos antigos, peças raras, artigos de coleção e peças únicas, com história e memórias de outros tempos.

