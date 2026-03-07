uma parceria com o Jornal Expresso
07/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-03-2026 21:00

Entroncamento e IP analisam requalificação do património ferroviário na cidade

Reunião entre o presidente do Município do Entroncamento, Nelson Cunha, com técnicos da IP  - FOTO – CM Entroncamento
O presidente da Câmara do Entroncamento reuniu com técnicos da Infraestruturas de Portugal para identificar oportunidades de valorização dos edifícios e áreas subaproveitadas na área ferroviária da cidade.

O presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha (Chega), reuniu-se com técnicos da empresa pública IP – Infraestruturas de Portugal, numa sessão de trabalho que incluiu também uma visita ao património da empresa existente no concelho. O encontro, no dia 23 de Fevereiro, surgiu na sequência de reuniões anteriores entre as duas entidades, reforçando o compromisso conjunto em avaliar o estado de conservação de diversos espaços e infraestruturas ferroviárias sob responsabilidade da IP na cidade.
O principal objectivo foi analisar as possibilidades de requalificação e valorização do património, promovendo a sua integração no tecido urbano e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no Entroncamento. Durante a visita, foram identificados pontos de intervenção que poderão dar novo uso a edifícios e áreas actualmente devolutas ou subaproveitadas.
Nelson Cunha sublinhou que a cooperação com a IP é essencial para concretizar “projectos estruturantes que valorizem o território” e que reforcem a dinâmica económica e social local. Os técnicos da IP manifestaram também total disponibilidade para continuar a colaborar com o município na definição de soluções técnicas e estratégicas para intervenções sustentáveis na zona, ajustadas às necessidades do concelho.

