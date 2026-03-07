Estrada do Campo da Chamusca vai continuar encerrada por razões de segurança

Na reunião de câmara da Chamusca realizada a 3 de Março, o presidente do município, Nuno Mira, explicou que a Estrada 16 de Setembro, conhecida como Estrada do Campo da Chamusca, vai manter-se encerrada por razões de segurança. A decisão surge na sequência de um pedido dos agricultores, que necessitam de manter a via fechada para procederem à limpeza dos terrenos envolventes, numa altura em que estes trabalhos são considerados essenciais.

De acordo com o autarca, existem actualmente dois rombos de grandes dimensões na estrada, situação que poderá comprometer a circulação rodoviária e aumentar o risco para quem ali passa. A preocupação do município é ainda maior tendo em conta que se trata de uma via com pouca iluminação, o que reduz a visibilidade, sobretudo ao final do dia e durante a noite. A isto junta-se outro factor de risco como o desrespeito frequente pelos limites de velocidade por parte de alguns condutores, segundo afirmou Nuno Mira.

Perante este cenário, Nuno Mira sublinhou que a prioridade da câmara municipal é prevenir a ocorrência de acidentes e proteger a segurança de todos. O encerramento temporário da Estrada 16 de Setembro é, acrescenta, uma medida de precaução, adoptada para evitar consequências mais graves enquanto decorrem os trabalhos necessários e não estiverem reunidas as condições adequadas para a reabertura da via.

