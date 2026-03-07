uma parceria com o Jornal Expresso
07/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-03-2026 13:47

Estrada do Campo da Chamusca vai continuar encerrada por razões de segurança

Estrada do Campo da Chamusca vai continuar encerrada por razões de segurança
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Estrada 16 de Setembro, conhecida como Estrada do Campo da Chamusca, vai manter-se fechada por tempo indeterminado. Segundo o presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, a decisão prende-se com a necessidade de limpeza dos terrenos, a existência de dois rombos de grande dimensão e a falta de condições de segurança para a circulação rodoviária.

Na reunião de câmara da Chamusca realizada a 3 de Março, o presidente do município, Nuno Mira, explicou que a Estrada 16 de Setembro, conhecida como Estrada do Campo da Chamusca, vai manter-se encerrada por razões de segurança. A decisão surge na sequência de um pedido dos agricultores, que necessitam de manter a via fechada para procederem à limpeza dos terrenos envolventes, numa altura em que estes trabalhos são considerados essenciais.
De acordo com o autarca, existem actualmente dois rombos de grandes dimensões na estrada, situação que poderá comprometer a circulação rodoviária e aumentar o risco para quem ali passa. A preocupação do município é ainda maior tendo em conta que se trata de uma via com pouca iluminação, o que reduz a visibilidade, sobretudo ao final do dia e durante a noite. A isto junta-se outro factor de risco como o desrespeito frequente pelos limites de velocidade por parte de alguns condutores, segundo afirmou Nuno Mira.
Perante este cenário, Nuno Mira sublinhou que a prioridade da câmara municipal é prevenir a ocorrência de acidentes e proteger a segurança de todos. O encerramento temporário da Estrada 16 de Setembro é, acrescenta, uma medida de precaução, adoptada para evitar consequências mais graves enquanto decorrem os trabalhos necessários e não estiverem reunidas as condições adequadas para a reabertura da via.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região