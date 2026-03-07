Falta de passeios entre Sobralinho e Alverca põe peões em perigo

O que acontece diariamente, com centenas de pessoas a caminhar pelas bermas e na própria Estrada Nacional 10 entre o Sobralinho e Alverca, é “uma vergonha” e um “perigo diário” para idosos e crianças, alertam vários moradores das duas localidades. A via, que é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP), há muito que carece de passeios que garantam mais segurança aos peões, mas apesar das queixas da comunidade ao longo dos anos o problema continua por resolver.

Nem a iluminação da via, que poderia ajudar a minimizar os riscos, especialmente nos períodos nocturnos, é suficiente. “Não há passeios, que deveriam ser um direito básico, e caminhar ali tornou-se num exercício de sobrevivência. É inaceitável que em pleno século XXI tenhamos de caminhar à beira da estrada, na chuva ou escuridão, encurralados entre o tráfego. Isto envergonha qualquer comunidade que se diz desenvolvida. Ver adultos e crianças a caminhar ali é sempre um perigo. Um acidente será um acontecimento previsível de um abandono crónico daquela via”, criticou Fernando Caio, eleito da CDU numa das últimas assembleias municipais de VFX.

No local, vários moradores também partilharam com O MIRANTE as suas preocupações. “Muita gente vai a pé ao Pingo Doce e depois circula pela estrada com os sacos das compras. É um perigo, vamos sempre com o credo na boca”, lamenta Anabela Cordeiro.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, admite que a situação não é a ideal e preocupa a autarquia há vários anos. O município tem aos poucos requalificado troços da EN10 para os converter em avenidas urbanas pedonais e cicláveis, como aconteceu de Alverca à Póvoa de Santa Iria, mas entre o Sobralinho e Alverca o caso parece mais complicado. “Já temos um projecto final para esse troço mas carece de parecer final da IP que é a responsável da via. Continuaremos a desenvolver este intento. Essa estrada tem merecido atenção especial da nossa parte, porque consideramos que deve ter condições de pedonalidade. É crescente o número de pessoas que vem a pé de Alverca para o Sobralinho”, afirma.

Para os passeios poderem avançar, o projecto implica o alargamento do traçado e o recuo do muro da Quinta da Várzea. “Estamos em negociações com os proprietários da quinta para podermos fazer o passeio”, explica o autarca, notando que a intenção é que aquele troço da estrada passe para a gestão do município, no âmbito da descentralização das rodovias. “Espero que a IP também entre na solução de obra, que é importante para resolver aquele ponto negro que ali temos”, conclui.