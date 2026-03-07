Filipa Rodrigues dá rosto e voz à violência doméstica para que outras denunciem

Depois de ter terminado a relação, decisão que não foi bem aceite, planeou a saída em segredo. Conseguiu arrendar uma casa, escondeu o contrato na mochila da filha, guardou a chave no salão de cabeleireiro que tem em Tomar, mas não teve tempo de pôr o plano em prática. Dois dias depois de ter assinado o contrato de arrendamento, Filipa Rodrigues viveu momentos de terror às mãos do ex-companheiro que marcariam para sempre a sua vida. Forçada a entrar no carro, foi agredida e violada. Viu o cabelo, as sobrancelhas e pestanas serem-lhe rapadas e passou pela dor de ficar sem um dedo, cortado à tesourada pelo homem que um dia amou. “Acreditei mesmo que estava a viver os meus últimos momentos. Ele ia para me matar. Dizia que se não era dele, não era de mais ninguém, que não tinha nada a perder”.

Há no país tantas outras histórias a começar como a de Filipa Rodrigues e a acabar em violência ou mesmo em morte. A 6 de Março, um dia antes de se assinalar o dia de luto nacional em homenagem às vítimas de violência doméstica e no dia em que a cabeleireira de Tomar recorda a O MIRANTE o sofrimento que viveu, o Observatório de Mulheres Assassinadas revelou que 709 mulheres foram assassinadas entre 2002 e 2025 e que 939 foram vítimas de tentativa de homicídio, sendo que no último ano foram sinalizados 22 femicídios, todos cometidos por homens. Os dados dessa estrutura da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), dão também conta que em 2025 foram assassinadas 26 mulheres em Portugal e que 57 foram vítimas de tentativa de homicídio.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.