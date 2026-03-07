uma parceria com o Jornal Expresso
07/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-03-2026 16:38

Jorge Gaspar e José Alho eleitos vice-presidentes da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo

foto dr
Antigos vereadores no Cartaxo e em Ourém tomaram posse como vice-presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

Jorge Gaspar, do Cartaxo, e José Alho, de Ourém, fazem parte do elenco de vice-presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo que tomaram posse recentemente, numa cerimónia presidida pelo ministro da Coesão Territorial,Manuel Castro Almeida, e pela inistra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

Tomaram posse os vice-presidentes José Alho (ex-vereador do PS em Ourém), eleito pelos autarcas, e Jorge Gaspar (ex-vereador do PSD no Cartaxo), eleito pelo Conselho Regional, bem como as vice-presidentes designadas pelo Governo: Anabela Barata, responsável pela área da Saúde, e Susana Graça, responsável pela área da Cultura.

foto dr

A sessão de tomada de posse de quatro vice-presidentes da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, que continua a ser presidida por Teresa Almeida, decorreu durante uma reunião do Conselho Regional de Lisboa e Vale do Tejo,presidido por Frederico Rosa, na qual estiveram presentes o secretário de Estado da Administração e Ordenamento do Território, os autarcas e entidades da região, assim como os dirigentes da CCDR.

O ministro Manuel Castro Almeida sublinhou que o Governo está determinado a 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗼 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 e considera estar no “caminho certo” com o processo de desconcentração de serviços da administração central para as CCDR. A presidente da CCDR, Teresa Almeida, que iniciou recentemente o seu novo mandato, destacou os principais desafios que a região enfrenta num contexto de forte crescimento demográfico e económico. E apontou a necessidade de responder à pressão no acesso à habitação, melhorar a mobilidade e conectividade, reduzir assimetrias territoriais dentro da região e reforçar a coesão social e a igualdade de oportunidades.

Teresa Almeida destacou ainda como eixos estratégicos a revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, a preparação e execução de um novo ciclo de fundos comunitários em articulação com o Governo e o reforço da articulação com os municípios e outras entidades regionais. A presidente da CCDR sublinhou também a importância de continuar a garantir “uma resposta célere, ordenada e eficaz” aos cidadãos e entidades da região afetados pelos impactos das recentes intempéries.

