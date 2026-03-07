Novo concurso público para reabilitação do viaduto no Cartaxo

Viaduto de Santana, no Cartaxo, volta a entrar na lista das grandes promessas com data marcada, depois de a Infraestruturas de Portugal anular o primeiro concurso por “erros e omissões” e lançar um novo procedimento com prazo mais curto.

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um novo concurso público para as obras de reabilitação do viaduto de Santana, no concelho do Cartaxo, com data limite para entrega de candidaturas a 16 de Março de 2026. O assunto foi discutido na última sessão da assembleia municipal, depois de a deputada Telma Vinhas (PS) questionar o executivo sobre os motivos que levaram à anulação do primeiro concurso e sobre os prazos agora definidos.

A eleita socialista pediu esclarecimentos sobre as razões da repetição do procedimento, solicitou informação mais detalhada sobre o viaduto e quis saber se o novo calendário poderá atrasar ainda mais uma intervenção considerada prioritária para o concelho. Em resposta, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), explicou que o concurso anterior foi anulado devido a “erros e omissões” na organização do projecto, situação que levou a IP a optar por lançar um novo concurso, desta vez com prazo de resposta mais curto, com o objectivo de “simplificar e acelerar” o processo. João Heitor acrescentou que existem várias empresas interessadas e garantiu que, até ao momento, o concurso decorre sem constrangimentos. A intervenção tem sido apontada como uma das mais relevantes no concelho, não só pelo impacto na mobilidade e na segurança, mas também pelo volume do investimento.

Recorde-se que o projecto anterior previa um investimento na ordem dos 19 milhões de euros, com início de obra apontado para o primeiro trimestre de 2026 e um prazo de execução de cerca de dois anos. Com a anulação e relançamento do concurso, mantém-se a expectativa de que o procedimento possa avançar rapidamente, embora o novo calendário venha reabrir dúvidas sobre a data efectiva de arranque dos trabalhos. A necessidade desta obra já vem de longe. Remonta a 2009, quando a Câmara do Cartaxo, a então REFER e a Infraestruturas de Portugal estabeleceram um acordo que previa a alteração do traçado da via-férrea na zona da passagem de nível ao Km 60+090, assim como a modernização do apeadeiro de Santana/Cartaxo, localizado junto dessa passagem.