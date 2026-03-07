uma parceria com o Jornal Expresso
07/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-03-2026 10:00

Piscinas do Cartaxo vão finalmente avançar para obras quatro anos depois do encerramento

Requalificação do complexo foi adjudicada com críticas da oposição e promessa de arranque rápido dos trabalhos.

Quatro anos depois de terem encerrado portas, as Piscinas Municipais do Cartaxo vão finalmente avançar para obras de requalificação. A câmara municipal aprovou, por maioria, a adjudicação do concurso para a requalificação energética e funcional do complexo, numa decisão que contou com o voto contra da vereadora do Chega, Luísa Areosa. A decisão foi tomada na reunião do executivo municipal realizada a 5 de Março. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), afirmou que estão agora reunidas as condições para avançar com a intervenção, manifestando a intenção de que os trabalhos se iniciem o mais rapidamente possível, apesar de reconhecer que o processo demorou mais do que o inicialmente previsto.
A vereadora do Chega votou contra a proposta por considerar que o projecto apresentado é “desactualizado e pouco ambicioso”. João Heitor rejeitou essa leitura, argumentando que a construção de um segundo tanque duplicaria o custo da obra e ultrapassaria a capacidade financeira do município. O autarca sublinhou que o projecto previsto, que inclui uma piscina de 25 metros, balneários renovados e melhorias ao nível da eficiência energética, representa o máximo que a autarquia consegue concretizar com os recursos disponíveis. Acrescentou ainda que outras soluções foram analisadas, mas acabaram por ser descartadas por falta de viabilidade financeira.
O vereador do PS, Ricardo Magalhães, concentrou as críticas não tanto no projecto, mas no tempo que o concelho ficou sem uma solução alternativa para os utilizadores. O socialista alertou para o impacto de vários anos sem piscinas municipais, defendendo que uma geração inteira de crianças ficou sem acesso à aprendizagem da natação. João Heitor acabou por intervir para clarificar o processo, explicando que o problema não foi a ausência total de manutenção, mas sim a inadequação das intervenções realizadas ao longo do tempo, o que contribuiu para a degradação progressiva das infraestruturas. Segundo o presidente, os problemas foram-se acumulando até tornar inevitável o encerramento do complexo. O autarca sublinhou ainda que o fecho das piscinas não resultou de uma decisão política, mas de uma imposição decorrente do estado das instalações.
Recorde-se que o complexo das Piscinas Municipais do Cartaxo está encerrado desde Março de 2022. A falta de manutenção provocou problemas nos filtros e várias rupturas nas tubagens, tornando impossível garantir a temperatura e a qualidade da água necessárias ao funcionamento do equipamento.

