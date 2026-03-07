Salvaterra de Magos assinala 30 anos do Mês da Enguia com 19 restaurantes aderentes

O concelho de Salvaterra de Magos celebra, ao longo de Março, a 30.ª edição do Mês da Enguia, iniciativa que envolve 19 restaurantes e que, ao fim de três décadas, se consolidou como referência nacional na promoção da gastronomia local e da identidade ribeirinha. Criado como forma de valorizar um produto emblemático do território, o certame tornou-se património imaterial do concelho, associando restauração, produtores, movimento associativo e dinamização económica e turística. Em 2026, a iniciativa decorre num contexto particularmente exigente, após as recentes cheias que provocaram prejuízos significativos na região.

Face a essa realidade, a organização optou por um formato exclusivamente gastronómico, centrado na restauração local, não se realizando este ano a habitual Feira Nacional de Artesanato e de Produtos Tradicionais. A autarquia sublinha, no entanto, que a essência do evento se mantém, reforçando o apoio ao sector e afirmando a enguia como produto identitário do território.

De 1 a 31 de Março, os 19 restaurantes aderentes apresentam propostas que vão das receitas mais tradicionais às abordagens contemporâneas, convidando residentes e visitantes a redescobrir sabores ligados ao rio Tejo. O programa integra ainda a participação de unidades de alojamento local, operadores turísticos com passeios de barco no rio, o arroz oficial Bom Sucesso, produtores de vinhos e de licores, promovendo uma experiência que conjuga gastronomia, produtos endógenos, natureza, património e tradição.

A presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helena Neves, afirma que esta é “uma edição marcada pela resiliência, pela união e pela vontade de continuar”. A autarca considera que, apesar do período difícil, “não podíamos deixar cair uma iniciativa que é identidade, economia e orgulho do nosso concelho”, sublinhando que o formato foi ajustado à realidade actual, mas mantém “a mesma alma de sempre, que é apoiar os nossos restaurantes, valorizar os nossos produtores e receber bem quem nos visita”. Paralelamente à vertente gastronómica, decorre um conjunto alargado de iniciativas culturais, desportivas e recreativas promovidas pelo movimento associativo local. Entre os destaques contam-se a XXIV edição dos 12 Km de Salvaterra de Magos - Prova Professor António Lopes, a Mini-Corrida Prova Fernando José Andrade e a caminhada “Mexa-se Como Nós”, o Campeonato Nacional de Karaté - Fase Regional Centro Sul, o Concurso Nacional de Pesca Desportiva, bem como eventos de dança, torneios de setas e de sueca, passeios, bailes, encontros motards e mostras gastronómicas. O programa inclui ainda exposições patentes na Biblioteca Municipal, na Falcoaria Real, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, e no Mercado de Cultura de Marinhais.