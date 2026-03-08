Arruda dos Vinhos exige à IP prioridade máxima na reparação das suas estradas

Autarcas de Arruda dos Vinhos receberam a visita do presidente da Infraestruturas de Portugal e aproveitaram para pressionar o dirigente da empresa para tornar a reparação das vias do concelho uma prioridade. Muitas já esperavam obras da IP há meses.

Os autarcas de Arruda dos Vinhos aproveitaram a visita do presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Miguel Cruz, ao concelho, para deixar um aviso claro: é urgente avançar com obras nas principais estradas nacionais e não deixar que o processo durma na forma. A pressão foi colocada directamente durante a deslocação de Miguel Cruz aos vários locais onde as estradas nacionais ficaram intransitáveis, com os responsáveis locais, liderados pelo presidente do município, Carlos Alves (PS), a sublinharem a necessidade de respostas rápidas perante o agravamento das condições da rede rodoviária. O objectivo da visita do presidente da IP a Arruda dos Vinhos foi conhecer de perto a situação crítica das vias do concelho, destruídas após as intempéries de Fevereiro que deixaram praticamente todas as estradas do concelho intransitáveis. “O que ficou articulado com a IP é que as nossas vias são prioridades para a empresa, nomeadamente a EN115, a zona do Carrasqueiro e a EN248. Visitámos todos os pontos e a IP e o seu presidente deu-nos o compromisso que será desta que os problemas serão resolvidos”, explicou Carlos Alves, em reunião de câmara.

