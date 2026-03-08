uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 08-03-2026 15:00

Atleta do Povoense chamada à Seleção Nacional Sub-17 de futsal

Foto: UAP
Leonor Ribeiro, do União Atlético Povoense, foi convocada para o estágio de preparação da Seleção Nacional de Futsal Feminino Sub-17.

A atleta Leonor Ribeiro, do União Atlético Povoense, foi convocada para integrar o estágio de preparação da Seleção Nacional de Futsal Feminino Sub-17, que vai decorrer entre os dias 8 e 11 de Março, na Cidade do Futebol, na Cruz Quebrada-Dafundo.
O clube destacou a convocatória como um motivo de orgulho, sublinhando que o reconhecimento resulta do esforço, dedicação e trabalho desenvolvido pela jovem atleta na formação do futsal feminino. A participação no estágio representa também um reconhecimento do percurso que Leonor Ribeiro tem vindo a realizar ao serviço do emblema povoense.

