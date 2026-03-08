Deputados avaliam estragos na agricultura em visita a Alenquer

A Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, presidida por Maurício Marques, visitou na quarta-feira, dia 4 de Março, a localidade da Labrugeira, no concelho de Alenquer, para avaliar os estragos provocados pelas intempéries de Janeiro e Fevereiro na agricultura.

A comitiva de deputados foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, numa visita que teve como objectivo efectuar um levantamento no terreno dos prejuízos registados no concelho.

Mais de 400 hectares de vinha foram afectados em Alenquer devido ao mau tempo.

As associações de agricultores aproveitaram a presença dos deputados para dar a conhecer as dificuldades que o sector enfrenta, sublinhando problemas que muitas vezes não são do conhecimento público e apontando possíveis soluções para apoiar os produtores afectados pelo mau tempo.

Durante a visita, foi também destacada a necessidade de reforçar medidas de apoio à agricultura, num concelho onde a actividade vitivinícola tem um peso significativo na economia local.