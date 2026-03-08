uma parceria com o Jornal Expresso
08/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-03-2026 12:00

“Escola de Super Poderes” abre vagas para voluntários em VFX

Mentores voluntários ensinam actividades a crianças e jovens em risco de exclusão social.

Encontram-se a decorrer até 15 de Março as inscrições para voluntários no projecto “Escola de Super Poderes”, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e desenvolvida pela Associação Juvenil Movimento Transformers.
O programa visa causar impacto nas escolas do concelho, através da partilha de talentos. Mentores voluntários ensinam semanalmente, durante um ano, uma actividade a crianças e jovens em risco de exclusão social e/ou insucesso escolar.
O projecto, validado cientificamente quanto aos efeitos na promoção do sucesso escolar, procura também aumentar a consciência e a participação social dos participantes, que se traduzem em acções de retribuição à comunidade.

