Nem Rosas nem Bombons para assinalar Dia da Mulher em Santarém

A iniciativa `Nem Rosas Nem Bombons´, destinada a comemorar o Dia Mundial da Mulher em Santarém, decorre desde sexta-feira até este domingo, 8 de Março, em Santarém num programa multifacetado com diversas propostas artísticas e debates.

Para a tarde deste domingo, a partir das 15h00, está prevista a partilha pública do resultado da Oficina de Escrita Documental com Marlene Barreto, seguida da actuação do Grupo de Percussão de Conservatório de Música de Santarém e de uma conversa com as actrizes Leonor Silveira, Maria João Pinho e Maria João Vaz da série “Casa Abrigo” e Dalila Carmo, Inês Rosado e Silvia Chiola da série “Mulheres às Armas”, com moderação de Sara Carinhas. Pelas 18h00 há uma Roda de Samba com GIRA Coletivo.

Durante o dia de sábado, o Teatro Sá da Bandeira recebeu uma Conversa sobre Livrarias Independentes e Literatura no Feminino, com Marlene Barreto, Lorena Travassos e Sofia Vieira com moderação do escritor Samuel F. Pimenta. O programa incluiu também um momento musical com Vozes no Feminino (na foto), um grupo coral formado por elementos do Conservatório de Música de Santarém, para além da gravação ao vivo do podcast ‘Memória Futura’, de Laura Falésia, em que conversa com mulheres com mais de 80 anos. O programa continuou à noite, com um concerto com Selma Uamusse, com abertura da primeira parte a cargo de Rita Cruz.

Na manhã de sábado, o Convento de São Francisco recebeu a iniciativa Rise & Shine: liderança feminina e um novo despertar para Santarém, que contou com o presidente da câmara, João Leite, na abertura.

