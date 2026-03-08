Palácio do Infantado em Samora Correia homenageia nove mulheres
Iniciativa integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher pretende destacar percursos marcantes em diferentes áreas da vida local.
As janelas do Palácio do Infantado, em Samora Correia, acolhem durante o mês de Março a exposição “9 Janelas, 9 Mulheres”, uma homenagem a nove mulheres que se destacam pelo contributo prestado à comunidade.
A iniciativa, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, pretende reconhecer o papel e a dedicação de mulheres que, em áreas como a educação, saúde, cultura, associativismo, empreendedorismo e preservação das tradições, têm marcado positivamente a vida do concelho de Benavente.
Entre as homenageadas encontram-se Luísa Carvalho, directora do Agrupamento de Escolas de Samora Correia; Teresa Miguéns, empresária na área farmacêutica; Perpétua Martins, ligada ao Museu Municipal de Benavente; e Marisa Rocha, fundadora de uma escola de dança em Samora Correia.
A lista inclui ainda Ana Castanheiro Silva, artesã na área da cestaria; Zulmira Ganhão, responsável pelo Rancho Típico Saia Rodada de Benavente; Teresa Ferreira, ligada ao associativismo local; Justa Janeiro, costureira que elabora trajes do Carnaval de Samora Correia e do grupo de teatro Revisteiros; e Sónia Coelho, enfermeira há mais de 30 anos na Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia.
A exposição pretende valorizar o percurso e o impacto destas mulheres, reconhecendo o seu contributo junto da comunidade.