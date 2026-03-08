Palácio do Infantado em Samora Correia homenageia nove mulheres

As janelas do Palácio do Infantado, em Samora Correia, acolhem durante o mês de Março a exposição “9 Janelas, 9 Mulheres”, uma homenagem a nove mulheres que se destacam pelo contributo prestado à comunidade.

A iniciativa, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, pretende reconhecer o papel e a dedicação de mulheres que, em áreas como a educação, saúde, cultura, associativismo, empreendedorismo e preservação das tradições, têm marcado positivamente a vida do concelho de Benavente.

Entre as homenageadas encontram-se Luísa Carvalho, directora do Agrupamento de Escolas de Samora Correia; Teresa Miguéns, empresária na área farmacêutica; Perpétua Martins, ligada ao Museu Municipal de Benavente; e Marisa Rocha, fundadora de uma escola de dança em Samora Correia.

A lista inclui ainda Ana Castanheiro Silva, artesã na área da cestaria; Zulmira Ganhão, responsável pelo Rancho Típico Saia Rodada de Benavente; Teresa Ferreira, ligada ao associativismo local; Justa Janeiro, costureira que elabora trajes do Carnaval de Samora Correia e do grupo de teatro Revisteiros; e Sónia Coelho, enfermeira há mais de 30 anos na Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia.

A exposição pretende valorizar o percurso e o impacto destas mulheres, reconhecendo o seu contributo junto da comunidade.