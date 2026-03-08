Prédio em Vialonga alvo de queixas por infiltrações e insalubridade

Cláudia Vaz, moradora no prédio do lote 28, na Rua do Bairro Nascente, no Cabo, em Vialonga, diz que o edifício apresenta riscos para os moradores e põe em causa a saúde dos condóminos. O edifício apresenta infiltrações de água, bolores, água a cair sobre os contadores de electricidade e, nas traseiras, presença de insectos, zonas insalubres e resíduos de obras no exterior do edifício, conforme é possível ver no vídeo publicado pelo nosso jornal.

A fracção de Cláudia Vaz apresenta buracos no tecto, queda de estuque, a casa de banho está praticamente inutilizável e o chão encontra-se descoberto. A moradora diz recear que o tecto lhe desabe em cima. Cláudia Vaz afirma que apresentou queixa junto da GNR, Protecção Civil, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Junta de Freguesia de Vialonga. Recentemente expôs o caso na reunião de câmara de Vila Franca de Xira.

Segundo a moradora, o condomínio do prédio, que inclui também fracções camarárias, tem vindo a desvalorizar a gravidade da situação. O MIRANTE contactou o condomínio mas não obteve resposta até ao momento.

Município tem apartamentos no prédio

Naquele prédio de oito fracções, de acordo com a câmara, três são municipais e estão habitadas. Em relação às queixas da moradora, o assunto foi reencaminhado para a fiscalização municipal, “que indicou que não existe fissuração que ponha em risco a estrutura do prédio”.

“As questões relacionadas com as partes comuns são da responsabilidade do condomínio. Não se verificou escorrência de águas nos contadores da electricidade e existe electricidade nas partes comuns e fracções. No que diz respeito às obras realizadas por moradores e, caso se verifique alguma irregularidade, a mesma terá o tratamento legalmente adequado”, respondeu a autarquia.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, disse na reunião de câmara que, caso um morador esteja a causar danos provenientes da sua fracção a outro condómino, tem responsabilidade e deve accionar o seguro obrigatório para fazer face aos danos provocados. Quanto ao prédio em si, a câmara está em minoria no condomínio, que tem, por isso, uma administração externa. E, nesse caso, terão de ser os moradores a organizar-se para avançar com obras, encontrando forma de reunir a verba necessária, seja através dos seguros ou reunindo os montantes entre si.